Scany: Einfacher PDF-Scanner ohne Werbung und In-App-Käufe

Um Dokumente zu digitalisieren, nutze ich seit etlichen Jahren Scanner Pro von Readdle. Die App macht genau das, was sie soll, hat mittlerweile aber fast schon zu viele Funktionen und vor allem einige In-App-Käufe bekommen, so dass das Benutzererlebnis etwas getrübt wird. Mit Scany (App Store-Link) bin ich nun auf eine interessante Alternative gestoßen.

Scany ist komplett kostenlos und verzichtet auf Tracking, In-App-Käufe oder Werbung. Zudem lässt uns der Entwickler wissen: „Ich habe die App entwickelt, weil das Scannen eines Belegs oder Formulars eigentlich schnell gehen sollte, viele Scanner-Apps das Ganze aber zu einem komplizierten Arbeitsablauf machen oder dich auffordern, ein Upgrade durchzuführen, bevor du fertig werden kannst. Ich wollte eine einfache Lösung, um Dokumente zu scannen, sie übersichtlich zu verwalten und bei Bedarf eine saubere PDF-Datei zu teilen.“

Und genau das macht Scany dann auch: Direkt nach dem Start reicht ein Knopfdruck aus, um die Kamera zu aktivieren. Das Dokument wird automatisch erkannt und die Ränder werden markiert, das Foto geknipst und die Bildverbesserung durchgeführt. Scany kann die Dokumente nicht nur erkennen, sondern auch begradigen und die Farben verbessern. Alternativ können auch Dokumente importiert werden, die bereits als Bild in eurer Fotobibliothek schlummern.

Scany ist super einfach, aber noch ohne iCloud

Nach dem Scan einer einzelnen Seite oder mehrerer Seiten speichert Scany das Dokument lokal auf dem Gerät und bietet zudem einen PDF-Export über das Teilen-Menü an. Ebenfalls eingebaut ist ein kleiner PDF-Editor, mit dem ihr Seiten hinzufügen, entfernen oder neu sortieren könnt. Ordner und Tags sorgen zusätzlich für Ordnung.

Für ein kostenloses Tool macht Scany einen richtig guten Job auf iPhone und iPad. Die App sieht modern aus und ist einfach zu bedienen. Die fehlende deutsche Übersetzung schränkt die Nutzung nur geringfügig ein. Wünschenswert wäre für mich persönlich noch ein automatischer Sync mit der iCloud, um die gescannten Dokumente zu sichern und über andere Geräte zu erreichen. Schauen wir mal, ob der Entwickler das noch einbaut.