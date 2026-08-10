Ist das diesjährige Upgrade der Apple Watch doch größer als gedacht? Schenkt man den neusten Infos von Mark Gurman glauben, dann soll die Apple Watch Series 12 mit einem neuen Keramik-Gehäuse noch dieses Jahr oder spätestens 2027 zurückkehren.

Schon 2016 hat Apple auf Keramik gesetzt, als im September die Apple Watch Series 2 auch als „Apple Watch Edition“ aus Keramik zu haben war. Damals hat das Keramik-Modell die vorherige Edition aus Gold abgelöst, wobei auch der Preis für Keramik deutlich unter dem für Gold lag. Nachdem die Apple Watch Series 3 2018 mit einem Update auch in einer grauen Keramikvariante erhältlich war, hat Apple die „Edition“-Reihe ein Jahr später kurzerhand komplett eingestampft.

Allerdings hat Apple die weiße Keramikausführung mit der Apple Watch Series 5 wieder eingeführt, um sie mit der Series 6 endgültig aus dem Programm zu nehmen. Nach dem Hin und Her hat Apple seit 2020 keine Apple Watch mehr angeboten, die auf Keramik setzt.

Doch welche Vorteile bringt Keramik eigentlich mit? Die weiße Keramikoberfläche, hergestellt aus komprimiertem Zirkonoxid- und Aluminiumoxidpulver, das mit einer Diamantschliffpaste poliert wurde, wurde damit beworben, viermal so hart wie Edelstahl zu sein.

Neues Gehäuse als Highlight-Upgrade

Abgesehen von einem neuen Gehäuse sollen die Upgrades für die Apple Watch dieses Jahr sehr klein ausfallen. Die Verbesserungen spielen sich großteils unter der Haube ab, denn ein neuer Chip soll der neuen Apple Watch einen Leistungsschub bringen. Wie immer plant Apple zusammen mit der neuen Watch-Generation auch neue Farb- sowie Armbandoptionen. Die Vorstellung erfolgt im Herbst, wenn Apple auch das neue iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max als auch das langersehnte „iPhone Ultra“ vorstellt. Inwieweit die Apple Watch von Preiserhöhungen betroffen ist, bleibt abzuwarten.