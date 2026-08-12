Grandioses Art of Fauna kommt auf Apple Arcade

Die Puzzle-App des österreichischen Entwicklers Klemens Strasser haben wir euch schon mehrfach empfohlen. Art of Fauna hat nicht umsonst einen Apple Design Award und einen App Store Award gewonnen. Das Spiel ist entspannend, knifflig und lehrreich zugleich. Ein echter Kracher aus dem App Store, den man nicht verpassen sollte.

Falls euch die kostenlose Demo und die faire Freischaltung der Level-Pakete per In-App-Kauf zu teuer sind, dann gibt es ab dem 3. September einen weiteren Weg zum Download von Art of Fauna aus dem App Store. Dann nämlich wird eine Plus-Version auf Apple Arcade erscheinen. Wie immer ohne In-App-Käufe und ohne Werbung.

Das Spiel bringt über 300 Puzzles, die auf echten naturhistorischen Illustrationen aus dem 18. und 19. Jahrhundert basieren, von Künstlerinnen und Künstlern wie Elizabeth Gould und Joseph Wolf. Zu jedem Puzzle gibt es eine Beschreibung des Tieres, das darauf zu sehen ist. Du kannst dabei immer selbst wählen, ob du zum Entspannen das Bild zusammensetzt oder den Text rekonstruierst und mehr über die Tierwelt lernst. Genau dieses Design macht das Spiel für alle spielbar, auch für vollständig blinde Menschen.

Art of Fauna+ kommt mit den neuen Dino-Leveln

Erst im Juli hat Art of Fauna ein riesiges Update mit 110 neuen Leveln erhalten, das ebenfalls Teil der Version auf Apple Arcade sein wird. Unter anderem gibt es hier knapp ein Dutzend Rätsel aus der Kreidezeit. Das meistgewünschte Paket bringt Dinosaurier und die ersten Originalillustrationen in Art of Fauna.

Falls euch die Dinosaurier und Tiere nicht reichen, gibt es übrigens noch mehr Futter von Klemens Strasser. Art of Flora setzt auf die gleiche Spielmechanik, konzentriert sich allerdings auf Blumen und Pflanzen. Hier ist noch keine Version für Apple Arcade angekündigt, die normale Version aus dem App Store ist aus meiner Sicht aber ebenfalls eine sehr faire Geschichte.