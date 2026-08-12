Mova startet fünf Gartengeräte mit austauschbaren Akkus

Der Smart Home Hersteller Mova hat sich in den letzten Jahren vor allem mit seinen Saug- und Wischrobotern sowie seinen Wischsaugern einen Namen gemacht. Ab sofort bietet die asiatische Marke auf dem deutschen Markt auch fünf Gartengeräte mit einem eigenen Akkusystem an. Neu im Handel sind Rasenmäher, Rasentrimmer, Astsäge, Heckenschere und Gartenschere. Alle sind mit den gleichen Akkus kompatibel.

Die austauschbaren 20-Volt-Akkus lassen sich flexibel zwischen den kompatiblen Geräten wechseln. Für die 40-Volt-Geräte können zwei 20-Volt-Akkus kombiniert werden. So kann man Akkus immer schnell wechseln und braucht vielleicht nicht unbedingt separate Zusatzakkus, wenn mal längere Arbeiten anstehen.

Alle neuen Gartengeräte von Mova im Überblick

Mova GL415: Ein Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen mit einer Schnittbreite von 38 Zentimetern. Ausgestattet mit einer zentralen Höhenverstellung sowie Mulch- und Fangfunktion. Für 329 Euro exklusiv im Online-Shop von Kaufland erhältlich.

Mova GT215: Rasentrimmen und Kantenschneiden mit einem Gerät. Die Schnittbreite beträgt wie beim Rasenmäher bis zu 38 Zentimeter. Es gibt zwei Geschwindigkeitsstufen und eine halbautomatische Fadennachführung. Ab sofort für 169 Euro bei Amazon erhältlich.

Mova GC205: Diese kompakte Akku-Astsäge bietet bis zu 12 Zentimeter Schnittlänge bei einer Kettengeschwindigkeit von bis zu 8 Metern pro Sekunde. Zudem ist eine automatische Kettenschmierung integriert. Für 129 Euro bei Amazon zu haben.

Mova GH221: Die Akku-Heckenschere bringt eure Hecke wieder in Form. Sie ist 55 Zentimeter lang und kann 2 Zentimeter dicke Äste durchtrennen. Die Messer sind gegenläufig und sollen so besonders vibrationsarm sein. Jetzt für 129 Euro bei Amazon kaufen.

Mova GPS201: Die elektrische Gartenschere durchtrennt Äste mit einer Dicke von 3,8 Zentimetern quasi mühelos. Es gibt eine titanbeschichtete SK5-Klinge und einen anpassbaren Schnittdurchmesser. Jetzt für 149 Euro bei Kaufland verfügbar.

Angebot MOVA GT215 Akku-Rasentrimmer, 38 cm Schnittbreite, bürstenloser Motor [Hohe Effizienz und lange Lebensdauer dank bürstenlosem Motor] Der bürstenlose Motor erhöht den Wirkungsgrad, liefert ein konstantes Drehmoment und...

[Flexible Nutzung mit 2 Geschwindigkeitsstufen] Zwei Geschwindigkeitsstufen ermöglichen den Wechsel zwischen leichten Trimm- und kraftvollen...

MOVA Akku-Astsäge GC205, bürstenloser Motor Kettengeschwindigkeit 8 m/s [Bürstenloser Motor & 8 m/s Kettengeschwindigkeit] Mit bürstenlosem Motor und einer Kettengeschwindigkeit von 8 m/s ermöglicht das Gerät bei der...

[12 cm Schnittlänge] Dank robuster Führungsschiene und Sägekette werden kleine und mittlere Äste auf einer Länge von bis zu 12 cm mühelos...