Soundcore Boom 2 Plus jetzt 50 Euro günstiger erhältlich

Falls ihr euch bei der nächsten Party im Stadtpark oder am Baggersee besonders viele Freunde machen wollt, solltet ihr unbedingt einen Blick auf den Soundcore Boom 2 Plus werfen. Ankers cooler Krachmacher ist reduziert erhältlich und kostet in allen drei Farben nur 149,97 Euro (Amazon-Link) statt der regulären 199,99 Euro.

Es handelt sich um einen der neusten Lautsprecher von Ankers Audio-Marke, der Soundcore Boom 2 Plus ist erst im vergangenen Sommer auf den Markt gekommen. Das Highlight sind neben dem Klang vor allem integrierte LEDs, die auch per App gesteuert werden können. Im Mittelpunkt steht aber ohne Zweifel der Klang und auch hier wird einiges geboten.

Mit 140 Watt Output sorgt der Soundcore Boom 2 Plus für eine ordentliche Beschallung und integriert sowohl zwei 20 Watt Hoch- als auch zwei 50 Watt Tieftöner. Der 7.500 mAh große Akku bietet eine Spieldauer von bis zu 20 Stunden bei mittlerer Lautstärke. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt via Bluetooth 5.3 und die Reichweite beträgt auf freiem Feld circa 100 Meter. Mit Abmessungen von 44,2 x 22,8 x 15,1 Zentimetern und 3,8 Kilogramm ist der Lautsprecher nicht mehr als kompakt zu bezeichnen, bietet aufgrund seiner Größe aber einen richtig guten Klang.

Soundcore Boom 2 Plus kann auch euer iPhone laden

Wenn ein Lautsprecher nicht genug ist, könnt ihr bis zu 100 Lautsprecher drahtlos via PartyCast 2.0 verbinden und so Musik auf ein neues Level bringen. Über den entsprechenden Knopf lassen sich mehrere Lautsprecher kombinieren, die dann die Musik und auch die Lichtshow synchron abspielen. Alltagstauglicher ist die Möglichkeit, sein Smartphone oder Tablet über den Lautsprecher aufzuladen, da der Speaker als Powerbank fungiert. Rückseitig findet ihr dafür unter einer wasserdichten Verschlusskappe einen USB-C-Anschluss, zusätzlich gibt es einen AUX-Port, um eine Audioquelle per Kabel anschließen zu können.

Falls es für euch nicht unbedingt eine der großen Audio-Marken wie Bose oder Sennheiser sein muss und euch dieser Lautsprecher von Anker optisch gefällt, dann macht ihr für den derzeit geforderten Preis wohl nichts verkehrt.

