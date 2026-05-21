Reise-Zubehör von Scapade: 3-in-1-Powerbank, Bluetooth-Transmitter und mehr

Es ist noch gar nicht so lange her, genauer gesagt rund drei Wochen, dass wir euch das Reise-Zubehör AirPro von Scapade erstmals vorgestellt haben. Der Zubehör-Hersteller war bislang noch nicht bei uns im Blog in den News vertreten und spezialisiert sich auf Tech-Zubehör, Taschen und Gepäck für unterwegs. Neben dem AirPro, einem Bluetooth-Transmitter für Flugzeug und Co., möchte ich euch heute auch den Scapade MagPower Pro, eine 3-in-1-Powerbank, und die Scapade AirQuiet, geräuschreduzierende Earplugs, vorstellen.

Den Anfang macht der Bluetooth-Transmitter AirPro, der sich vor allem für Flugreisen eignen soll, wenn man nur Bluetooth-basierte Kopfhörer wie die AirPods (Pro) im Gepäck hat, aber auf das Bord-Entertainment zugreifen möchte. Letzteres verfügt fast immer über einen 3,5 mm-Klinkenanschluss. Mit dem Scapade AirPro kann man den Bluetooth-Transmitter an diesen Klinkenanschluss anstecken, und der AirPro stellt eine Bluetooth-Verbindung zu den kabellosen Kopfhörern her. Darüber hinaus eignet sich der Adapter für den Einsatz an Fitnessstudio-Fernsehern, Spielkonsolen oder älteren Heim-Audiosystemen.

Technisch überzeugt der AirPro mit Bluetooth 5.3 für stabile Verbindungen und geringer Latenz, einer Akkulaufzeit von bis zu elf Stunden sowie USB-C-Schnellladung. Auch im Straßenverkehr macht sich der AirPro nützlich: Im Empfängermodus verwandelt er jeden AUX-Eingang in Autos, vor allem in Mietwagen oder älteren Modellen ohne Bluetooth, in eine kabellose Schnittstelle. So lassen sich Musik, Podcasts oder Navigationsanweisungen direkt vom Smartphone streamen.

Mit dem AirFly Pro 2 von Twelve South gibt es bereits ein sehr ähnliches Produkt dieses Genres seit einiger Zeit am Markt, das etwas teurer ist, aber auch über eine längere Akkulaufzeit verfügt. Der Scapade AirPro ist für 49,99 Euro über die offizielle Website des Herstellers erhältlich. Im EU-Webshop von Scapade gibt es ab einem Bestellwert von 30 Euro einen kostenlosen Versand und Rückgabe.

Scapade MagPower Pro: Unterwegs iPhone, AirPods und Watch laden

Der Scapade MagPower Pro ist eine kompakte 3-in-1-Lösung für kabelloses Laden: Mit nur einem Gerät können iPhone, AirPods und Apple Watch gleichzeitig geladen werden. Dank der MagSafe-kompatiblen magnetischen Ausrichtung bleiben die Geräte sicher an ihrem Platz, während sie mit optimierten Ladeleistungen versorgt werden. Aufgrund einer fehlenden Apple-Zertifizierung gibt es allerdings lediglich 7,5 Watt für das iPhone, 5 Watt für die AirPods und 2 Watt für die Apple Watch.

Ein besonderes Highlight ist das klappbare Design, das sich nicht nur für Reisen, bei der Arbeit auf dem Schreibtisch oder den Nachttisch nutzen lässt, sondern auch das Laden mit Komfort verbindet. Mit einem integrierten 5.000 mAh-Akku bietet der MagPower Pro genug Kapazität für rund eine iPhone-Ladung oder mehrere Ladevorgänge für Zubehör. Das kompakte und leichte Design mit nur 180 Gramm Gewicht und Abmessungen von 9 x 7 x 1,5 cm inklusive einer abgerundeten Abdeckung aus Aluminium passt problemlos in jede (Hosen-)tasche und ist damit perfekt für unterwegs.

Das MagPower Pro funktioniert mit allen iPhone-Modellen von der 12er- bis zur 17er-Serie, den AirPods der 2. bis 4. Generation, den AirPods Pro der 1. bis 3. Generation sowie allen Apple Watch Modellen. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein kurzes USB-C-zu-USB-C-Kabel, um die 3-in-1-Powerbank selbst wieder aufladen zu können. Vier weiße LEDs an der Seite zeigen den aktuellen Akkustand an. Über den integrierten USB-C-Anschluss kann das iPhone auch kabelgebunden noch schneller aufgeladen werden. Ein Pass-Through-Laden der mobilen Geräte bei gleichzeitiger Aufladung der Powerbank ist ebenfalls möglich. Der Scapade MagPower Pro kann zum Preis von 59,99 Euro im Webshop des Herstellers bestellt werden.

Scapade AirQuiet: Geräusche um bis zu 28 dB reduzieren

Den Abschluss dieser Vorstellung von praktischen Reise-Accessoires von Scapade machen die AirQuiet des Herstellers. Diese agieren als weiche und bequeme Ohrstöpsel, die Umgebungsgeräusche um bis zu 28 dB reduzieren können. So kann eine störende Umgebung, etwa in Flugzeugen, Büros oder auf Konzerten, zuverlässig gedämpft werden. Dank weicher, hypoallerger Silikonaufsätze in drei Größen (klein, mittel, groß) bieten sie einen sicheren und bequemen Sitz selbst bei längerem Tragen. Das leichtgewichtige Design und das mitgelieferte kompakte Etui machen sie ideal für unterwegs.

Besonders praktisch ist ihre universelle Einsetzbarkeit: Ob zum Schlafen, Arbeiten oder Entspannen, die AirQuiet Ohrstöpsel können flexibel in verschiedene Situationen verwendet werden. Durch ihre flache Bauweise stören sie auch beim Schlafen auf der Seite nicht – dies ist beispielsweise bei den AirPods (Pro) und anderen In-Ear-Kopfhörern oft der Fall.

Ich konnte die AirQuiet von Scapade auch selbst ausprobieren und kann den Ohrstöpseln einen bequemen und kaum merkbaren Sitz garantieren. Obwohl ich vergleichsweise kleine Ohren habe, war der äußere Part der AirQuiet so klein geraten, dass sich die Earplugs nicht fest in der Ohrmuschel arretieren ließen. Eine Gefahr des Herausfallens bestand durch den Sitz der Aufsätze direkt im Gehörgang zwar nicht, allerdings hätte ich mir einen festeren Sitz in der Ohrmuschel gewünscht. Ob es auch zu einer Geräuschdämpfung von 28 dB kommt, kann ich nicht einschätzen: Eine Reduzierung der Umgebungsgeräusche ist aber auf jeden Fall gegeben. Ich persönlich empfinde ein Ring-Design wie von den Loop-Earplugs aber angenehmer zu tragen.

Insofern reihen sich die Scapade AirQuiet, die für 24,99 Euro auf der Website des Herstellers erhältlich sind, in die Preisklasse anderer dämpfender Ohrstöpsel, beispielsweise von Senner (Amazon-Link) oder die beliebten Loop Quiet 2 (Amazon-Link), ein.