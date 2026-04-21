Dysons neuer Reise-Haartrockner: Supersonic Travel ist kompakt und leistungsfähig

Ab dem heutigen 21. April 2026 bringt Dyson mit dem Supersonic Travel einen Haartrockner auf den Markt, der speziell für den Einsatz unterwegs entwickelt wurde. Das Gerät verfügt über ein 32 Prozent kleineres Design und ein um 25 Prozent reduziertes Gewicht im Vergleich zum Dyson Supersonic-Haartrockner. Mit einer Universalspannung von 100 bis 240 Volt und einer Leistung zwischen 1.000 und 1.220 Watt ist der Supersonic Travel weltweit einsetzbar und richtet sich an Personen, die auch auf Reisen nicht auf ihr Haar-Styling verzichten möchten.

Der neue Haartrockner wiegt lediglich 330 Gramm und lässt sich dank seines handlichen Formats problemlos in Handtaschen oder Kabinengepäck verstauen. Trotz seiner Kompaktheit bietet er die typische Dyson-Leistung und ist laut Herstellerangabe der einzige Reise-Haartrockner, der vollständig kompatibel mit den bestehenden Aufsätzen der Supersonic-Serie ist. Damit eignet er sich ideal für Geschäftsreisen, Wochenendtrips oder den täglichen Besuch im Fitnessstudio, also überall dort, wo Platz und Gewicht eine Rolle spielen.

Technologie für gesundes Haar

Wie bei allen Dyson-Haarpflegeprodukten steht auch beim Supersonic Travel der Schutz des Haares im Vordergrund. Das Gerät trocknet die Haare nicht nur schnell, sondern reduziert durch eine intelligente Temperaturregulierung die Belastung durch extreme Hitze. Eine integrierte Sensorik misst die Lufttemperatur 100-mal pro Sekunde, um gesund aussehendes und spürbar glänzendes Haar zu gewährleisten. Der präzise Luftstrom sorgt zudem für ein gleichmäßiges Trocknungsergebnis.

Der Supersonic Travel wird mit einer Stylingdüse ausgeliefert, das Sortiment an Aufsätzen lässt sich zudem noch individuell erweitern. Optional erhältlich sind unter anderem ein Diffuser, ein Kammaufsatz mit breiten Zacken, eine Smoothing-Düse, ein Flyaway-Aufsatz sowie ein Aufsatz für einen sanften Luftstrom. Damit kann das Gerät an verschiedene Haartypen und Stylingziele angepasst werden.

Reisefreundliche Haarpflege für jeden Anlass

Laut Dyson gibt es einen klaren Trend zu pflegeleichten, aber wirkungsvollen Reise-Styles, wie etwa der „air-sculpted wave“. Der Supersonic Travel eignet sich besonders für Destinationen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder trockener Kabinenluft. Die präzise Luftstromkontrolle ermöglicht es, den Ansatz anzuheben und gleichzeitig die Längen zu glätten. Irinel de Leon, Global Styling Ambassadorin bei Dyson, betont: „Der Supersonic Travel ist die perfekte Lösung für moderne Reisende, die auch unterwegs nicht auf gesundes, glänzendes Haar verzichten möchten.“

Der neue Dyson Supersonic Travel ist ab heute für 299 Euro in den Dyson Stores, im Dyson-Webshop sowie bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich. Bei Bestellung über den Dyson Online Shop ist die Lieferung versandkostenfrei, bei der Bezahlung sind auch PayPal und Apple Pay möglich.