Smarte Deckenleuchten entwickeln sich zunehmend vom reinen Beleuchtungselement zur interaktiven Spielwiese für Lichtfans. Die Govee Deckenlampe Ultra geht dabei einen Schritt weiter und kombiniert klassische Raumbeleuchtung mit farbenfrohen Animationen, dynamischen Effekten und sogar KI-generierten Motiven. Auf dem Papier klingt das nach einer spannenden Mischung aus Smart Home und digitaler Kunst. Doch wie gut ist die Lampe in der Praxis wirklich?

Govee Deckenlampe Ultra, 616 Matrix-Lampenperlen Deckenleuchte für Wohnzimmer... Dynamische RGBWWIC-Beleuchtungseffekte: 616 hochdichte LED-Pixel in einer Matrix-Anordnung erzeugen den visuellen Effekt eines Stimmungsgemäldes an...

AI-gestützte Lichtgestaltung: Teilen Sie der AI einfach Ihre Idee mit, die Govee Deckenleuchte erstellt passende Lichteffekte automatisch. Von...

Mit einem Durchmesser von 53 Zentimetern gehört die Deckenlampe Ultra zu den größeren Modellen ihrer Klasse. Hinter der matten Kunststoffabdeckung arbeiten insgesamt 616 LEDs, die nicht nur Farben und Verläufe darstellen, sondern auch einfache Grafiken und Animationen anzeigen können. Das Besondere: Über die Govee-App lassen sich eigene Bildideen per Texteingabe generieren, die anschließend direkt auf der Leuchte dargestellt werden.

Doch genau dieses Alleinstellungsmerkmal erweist sich im Alltag nicht unbedingt als großer Vorteil.

KI-Bilder verlieren auf der Lampe deutlich an Wirkung

Die Bedienung erfolgt dabei über die bekannte Govee-App, die sich in der aktuellen Fassung durchaus sehen lassen kann. Natürlich lassen sich feste Farben auswählen, doch vorgefertigte Szenen, Musikmodi und der KI-Assistent machen die Auswahl deutlich attraktiver.

Für die KI-Funktion genügt eine einfache Texteingabe. Anschließend erstellt das System eine kleine Animation oder ein animiertes Motiv. Die Anfrage kann je nach Komplexität auch bis zu 90 Sekunden dauern. Die Bedienung ist unkompliziert und erinnert an moderne KI-Bildgeneratoren.

Das Problem liegt jedoch weniger bei der Erstellung als vielmehr bei der Darstellung. Während die generierten Motive auf dem Smartphone-Display noch recht ansprechend wirken, gehen viele Details auf der Leuchte verloren. Die matte Abdeckung sorgt zwar für weiche Farbverläufe, gleichzeitig verschwimmen jedoch Konturen und feine Strukturen. Motive lassen sich daher häufig nur schwer erkennen.

Govee-App liefert viele vorgefertigte Szenen

Abstrakte Effekte funktionieren deutlich besser. Farbverläufe, bewegte Lichtwellen oder atmosphärische Muster profitieren von der weichen Darstellung und wirken auf der großen Leuchtfläche sogar recht beeindruckend. Wer hingegen erwartet, detaillierte Bilder oder komplexe Animationen an der Zimmerdecke zu sehen, dürfte schnell an die Grenzen des Systems stoßen.

Während mir persönlich abstrakte Muster gut gefallen, sind animierte Bilder leider nicht das Gelbe vom Ei. Sofern man eine sehr langsame Animation nutzt, ist die Darstellung gut. Wenn Farben jedoch zu schnell wechseln, geschieht das nicht mit einem schönen Farbverlauf, sondern recht abgehackt. Es kommt zu einer Art Aufblitzen, wodurch die Animationen nicht ruhig und harmonisch wirken, sondern eher hektisch und chaotisch. Ich bin ohnehin ein Fan von statischen Bildern und Mustern, sodass das für mich persönlich kein Ausschlusskriterium ist.

Auch die zahlreichen vorinstallierten Szenen hinterlassen einen gemischten Eindruck. Zwar bietet Govee eine große Auswahl an Themenwelten, viele Animationen wirken jedoch vergleichsweise einfach aufgebaut. Hinzu kommt, dass manche Effekte nicht sauber in Endlosschleifen übergehen und dadurch etwas unfertig erscheinen. Dennoch: Die Auswahl ist groß und es gibt wirklich schöne Muster und Bilder.

Zu viel Spielerei?

Dabei ist es noch wichtig zu erwähnen, dass es zwei Leuchtzonen gibt. Das „Display“ ist natürlich der Fokus, allerdings gibt es einen separaten Leuchtring, der die Decke anstrahlt. Das sorgt dafür, dass die Muster und Effekte noch einmal mehr Raum bekommen – ähnlich wie bei der Hintergrundbeleuchtung smarter Fernseher.

Sind die Farbverläufe, Animationen und Effekte eine nette Spielerei? Auf jeden Fall. Kann man damit seine Kinder beeindrucken? Definitiv. Doch in der Praxis nutze ich die Govee Deckenlampe Ultra meist mit einem statischen Muster und schalte gerne auf die klassische Beleuchtung um.

Als klassische Deckenleuchte überraschend stark

Mit bis zu 5.000 Lumen bietet die Deckenlampe Ultra eine sehr hohe Leuchtkraft und eignet sich somit auch als klassische Lampe zur Beleuchtung von Räumen. Dabei unterstützt die Lampe sowohl Tageslicht mit bis zu 6.500 Kelvin als auch warmes Licht mit 2.700 Kelvin.

Die große Fläche verteilt das Licht gleichmäßig im Raum und sorgt für eine angenehme Ausleuchtung. Gerade in größeren Schlafzimmern oder Wohnräumen spielt die Leuchte ihre Größe aus. Auch die Weißtöne wirken natürlich und eignen sich problemlos für den Alltag. Wer die smarten Funktionen ignoriert, erhält schlicht eine leistungsstarke und moderne Deckenleuchte mit hoher Lichtausbeute.

Installation an der Decke ist unkompliziert

Fotos während der Installation habe ich leider nicht gemacht, allerdings ist die Govee Deckenlampe Ultra schnell installiert. Govee liefert das notwendige Montagematerial inklusive Sicherheitsbefestigung und Steckverbindern mit, wodurch die Verkabelung unkompliziert ausfällt. Wenn die Montageplatte an der Decke befestigt und der Strom angeschlossen ist, lässt sich die Lampe anschließend an der Platte eindrehen.

Aufgrund der Größe empfiehlt sich dennoch eine zweite Person als Unterstützung. Die Leuchte ist zwar nicht besonders schwer, lässt sich allein jedoch etwas unhandlich montieren. Nach der Installation sitzt sie bündig an der Decke und hinterlässt einen hochwertigen Eindruck.

Auch mit Matter kompatibel

Positiv fällt außerdem die Unterstützung des Smart-Home-Standards Matter auf. Dadurch lässt sich die Govee Deckenlampe Ultra problemlos in Plattformen wie Apple Home integrieren.

Im Test reagierte die Leuchte zuverlässig auf Schaltbefehle und Farbänderungen. Besonders angenehm: Farbwechsel erfolgen weich und fließend, statt abrupt umzuschalten. Allerdings bleiben viele Spezialfunktionen der Govee-App vorbehalten. Wer die Leuchte ausschließlich über Apple Home oder andere Smart-Home-Systeme steuert, kann lediglich einfache Farben auswählen und nicht auf die umfangreichen Effekte zugreifen.

Gar nicht mal so günstig

So unterhaltsam die zahlreichen Funktionen auch sind, letztlich steht und fällt das Gesamtpaket mit dem Preis. Genau hier gerät die Govee Deckenlampe Ultra unter Druck.

Mit einem Verkaufspreis von 249,99 Euro bewegt sich die Leuchte bereits in Regionen, in denen etablierte Premium-Anbieter aktiv sind. Gleichzeitig gibt es günstigere Alternativen, die zwar auf KI-Animationen verzichten, aber dennoch gut abschneiden.

Vor allem die KI-generierten Motive wirken derzeit noch wie ein interessantes Experiment statt wie ein echter Kaufgrund. Die große Stärke der Lampe bleibt daher ihre enorme Helligkeit und die gute Raumausleuchtung.

Mein Fazit zur Govee Deckenlampe Ultra

Die Govee Deckenlampe Ultra ist eine leistungsstarke Smart-Home-Deckenleuchte mit hoher Helligkeit, einfacher Installation und umfangreichen Effektmöglichkeiten. Allerdings können die KI-generierten Bilder ihr Potenzial aufgrund der unscharfen Darstellung nicht voll entfalten. Wer vor allem eine große, helle und vielseitige Deckenleuchte sucht, erhält ein solides Gesamtpaket. Für den aufgerufenen Preis hätte man sich bei Animationen und Effekten jedoch mehr Feinschliff gewünscht.