Neuer Apple TV und HomePod mini stehen in den Startlöchern

Erinnert ihr euch noch an den Start der aktuellen Apple TV Generation? Das derzeitige 4K-Modell ist tatsächlich schon im Oktober 2022 gestartet. Der HomePod mini ist sogar noch weitere zwei Jahre älter. In beiden Fällen warten wir also schon lange Zeit auf eine neue Generation. Und die soll laut Mark Gurman bereits in den Startlöchern stehen.

Der Apple-Analyst von Bloomberg hat am Wochenende noch einmal zusammengefasst, dass beide Geräte bereits seit Monaten fertig sind. Apple hält allerdings den Start zurück, bis die persönlichere Version von Siri endlich fertig ist. „Mir wurde gesagt, dass die Hardware für die nächste Apple-TV-Set-Top-Box und den HomePod mini schon seit Monaten fertig ist und dass beide Geräte bei den Mitarbeitern in der Unternehmenszentrale in Cupertino, Kalifornien, bereits im Einsatz sind“, heißt es von Mark Gurman.

Marktstart wohl erst mit der neuen Software-Generation im September

Bis es soweit ist, ist aber wohl noch etwas Geduld gefragt. Die neue Siri dürfte bereits als Teil von iOS 27 und Co. am kommenden Montag zum Start der WWDC-Woche auf der großen Apple-Keynote präsentiert werden. Bis zum eigentlichen Start der neuen Software-Versionen müssen wir aber wohl mindestens bis September warten. Erst dann dürfte Apple den neuen HomePod mini und die neue Generation des Apple TV 4K in den Verkauf bringen.

Falls ihr aktuell mit einem Kauf liebäugelt und noch drei bis vier Monate warten könnt, dann solltet ihr das aber wohl auch tun. Als kleinen Bonus könnte es mit dem nächsten Apple TV eine neue Siri Remote geben. Was sich dort genau tut, konnte Mark Gurman bisher aber nicht mitteilen. Die smarte Fernbedienung soll „in irgendeiner Form überarbeitet“ werden. Ich hoffe, dass Apple hier keine doofen Ideen hat, denn für mich ist die Siri Remote (ich nutze sie tatsächlich ohne Siri) eines der Highlights des Apple TV.