AirPods Pro 3: Apples neuste Kopfhörer jetzt zum Bestpreis kaufen

Obwohl auch andere Hersteller sehr gute Kopfhörer herstellen und anbieten, bleiben die AirPods im Apple-Kosmos die wohl beste Wahl. Und wer die besten Funktionen möchte, greift zu den AirPods Pro 3 (Amazon-Link), Apples aktuell besten Kopfhörer. Statt ehemals 249 Euro, verkauft Amazon die AirPods Pro 3 aktuell für 203,99 Euro, sodass ihr 18 Prozent sparen könnt. Günstiger gab es die In-Ears bisher nicht. Welche Funktionen die AirPods Pro 3 bieten, könnt ihr nachfolgend noch einmal nachlesen.

Aktive Geräuschunterdrückung setzt neue Maßstäbe

Die neue aktive Geräuschunterdrückung arbeitet deutlich effizienter, weil sie laut Hersteller bis zu doppelt so viele Umgebungsgeräusche reduziert wie die vorherige Generation. Ob ANC jetzt wirklich doppelt so gut ist, mag ich nicht zu beurteilen, im direkten Vergleich finde ich die Geräuschunterdrückung in den AirPods Pro 3 definitiv besser.

Dadurch bleiben Stimmen, Verkehrslärm oder Flugzeuggeräusche stärker im Hintergrund, während man sich besser auf Musik oder Gespräche konzentrieren kann. Neue Mikrofone analysieren Geräusche kontinuierlich, sodass Anpassungen in Echtzeit erfolgen und der Klang stabil bleibt.

Komplett überarbeitete Audio-Architektur

Apple verbaut eine neue akustische Plattform, wodurch der Sound räumlicher und detailreicher wirkt. Bässe klingen kräftiger, während Mitten klarer bleiben, sodass jedes Instrument präziser hörbar wird und Stimmen natürlicher erscheinen.

Spatial-Audio-Optimierungen erzeugen ein dreidimensionales Klangbild, wodurch Filme, Serien und Musik deutlich immersiver wirken.

Herzfrequenzmessung direkt im Ohr

Erstmals messen die In-Ears die Herzfrequenz während Workouts, weil integrierte Sensoren biometrische Daten kontinuierlich erfassen. Bis zu 50 Trainingsarten lassen sich analysieren, während Bewegungsringe, Kalorienverbrauch und Schritte automatisch mit dem iPhone synchronisiert werden.

Dadurch entwickeln sich die Kopfhörer teilweise zum Fitness-Tracker.

Mehr Akkulaufzeit für längere Sessions

Die AirPods Pro 3 erreichen bis zu acht Stunden Wiedergabe mit aktiver Geräuschunterdrückung, während im Transparenzmodus sogar bis zu zehn Stunden möglich sind. Somit bleiben längere Reisen oder Arbeitstage problemlos möglich, ohne ständig nachladen zu müssen. Effizientere Chips verbessern zusätzlich den Energieverbrauch.

Neuer Sitz für besseren Klang

Apple liefert komplett überarbeitete Ohreinsätze in fünf Größen, sodass die Passform individueller angepasst werden kann. Dadurch sitzen die Earbuds stabiler im Ohr, während gleichzeitig die Abdichtung verbessert wird und das Noise Cancelling effektiver arbeitet. Aber: Da jedes Ohr anders ist, fallen mir die AirPods Pro 3 deutlich schneller aus den Ohren als es bei den AirPods Pro 2 der Fall war – das kann bei euch aber komplett anders sein.

Personalisiertes Audio in Echtzeit

Der Adaptive Equalizer der nächsten Generation analysiert kontinuierlich den Klang im Ohr, während nach innen gerichtete Mikrofone das tatsächliche Hörerlebnis messen. Dadurch passt sich die Klangsignatur automatisch an Anatomie und Sitz der Kopfhörer an.

Nahtlose Apple-Integration bleibt ein Highlight

Automatisches Gerätewechseln funktioniert weiterhin zwischen iPhone, iPad und Mac, während Audiofreigabe gemeinsames Hören mit zwei AirPods-Paaren ermöglicht. Dadurch bleibt das Zusammenspiel innerhalb des Apple-Ökosystems besonders komfortabel.