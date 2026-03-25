Apple TV verzeichnet 15 BAFTA Nominierungen

Die Award-Saison ist auch nach der Oscar-Verleihung noch in vollem Gange. Auch die britischen BAFTA Television Awards werden in diesem Jahr noch vergeben. Gestern veröffentlichte die britische Academy die Liste der nominierten Produktionen und Künstler. Apple TV konnte sich für seine Produktionen insgesamt 15 Nominierungen sichern. Im Beitrag erfahrt ihr, welche Serien für welche Preise nominiert sind.

Die Apple-TV-Serie mit den meisten Nominierungen ist die Thriller-Serie Slow Horses mit Gary Oldman und Kristin Scott Thomas. Die Produktion wurde in den Kategorien „Drama-Autor“, „Schnitt: Fiction“, „Make-up & Hair Design“, sowie „Ton: Fiction“ nominiert.

Auch die Science-Fiction-Serie Severance ist wieder unter den Nominierten. Die Macher haben dabei Aussicht auf Preise in den Kategorien „Beste internationale Serie“, „Regie: Fiction“ und „Kamera & Licht: Fiction“. Meine neue Lieblingsserie Pluribus von Vince Gilligan darf sich zudem ebenfalls über eine Nominierung in der Kategorie „Beste internationale Serie“ freuen. Die Hollywood-Satire The Studio ist auch in der Kategorie nominiert.

Die Dokumentarserie „Auf Messers Schneide: Die Jagd nach den Michelin-Sternen“ kann sich über eine Nominierung in der Kategorie „Factual Entertainment“ freuen. Die von Ethan Hawke erzählte Dokumentation „Vietnam: Der Krieg, der die USA veränderte“ ist in den Kategorien „Specialist Factual“ und „Regie: Factual“ nominiert.

Darüber hinaus hat Taron Egerton für seine Hauptrolle in der Serie Smoke die Chance auf einen Preis in der Kategorie „Hauptdarsteller“. Fehinti Balogun könnten zudem den Preis als bester Nebendarsteller für Down Cementery Road bekommen. Der BAFTA Television Award in der Kategorie „Special, Visual & Graphic Effects“ könnte an die Dokumentation „Ein Planet vor unserer Zeit“ gehen.

Die Gewinner der diesjährigen BAFTA Television Awards werden am 10. Mai bekannt gegeben. Apple TV könnt ihr für 9,99 Euro pro Monat abonnieren.