Apple baut sein Serienimperium weiter aus, denn überraschend übernimmt der Konzern die vollständige Kontrolle über den gefeierten Thriller „Severance“. Damit wandert eine der erfolgreichsten Apple TV-Produktionen komplett unter das Dach von Apple Studios, was langfristig weitreichende Folgen haben dürfte.

Kompletter Rechtekauf statt Lizenzmodell

Bislang hatte Apple die Serie lediglich lizenziert, allerdings ändert sich das nun grundlegend, denn laut Branchenberichten hat Apple sämtliche Rechte von Fifth Season übernommen. Der Deal soll sich auf rund 70 Millionen US-Dollar belaufen, wodurch Apple ab sofort alleiniger Eigentümer der Marke ist und sämtliche kreativen und wirtschaftlichen Entscheidungen selbst trifft.

Gleichzeitig bleibt Fifth Season weiterhin als ausführender Produzent eingebunden, sodass bestehende Strukturen erhalten bleiben, während Apple dennoch die volle Kontrolle übernimmt.

Teure zweite Staffel als Wendepunkt

Hinter dem Deal steckt jedoch mehr als reine Strategie, denn die zweite Staffel von „Severance“ galt als extrem kostspielig. Berichten zufolge lagen die Produktionskosten bei bis zu 20 Millionen Dollar pro Folge, während gleichzeitig massive Verzögerungen auftraten.

COVID-19, Hollywood-Streiks, Drehbuchänderungen sowie umfangreiche Nachdrehs führten dazu, dass Sets verworfen wurden und Finanzierungskosten explodierten. Um die Produktion abzusichern, bat Fifth Season Apple offenbar um finanzielle Vorleistungen, während sogar ein Umzug der Dreharbeiten nach Kanada im Raum stand. Apple entschied sich jedoch für einen anderen Weg, denn mit dem vollständigen Rechtekauf kann der Konzern lange Produktionszeiten besser abfedern und gleichzeitig den etablierten Drehort New York beibehalten.

Damit gewinnt Apple nicht nur Planungssicherheit, sondern auch kreative Freiheit.

Ein voller Erfolg für Apple TV

Der Erfolg gibt Apple recht, denn die zweite Staffel von „Severance“ war zum Start die meistgesehene Serie auf Apple TV. Zusätzlich sammelte die Produktion 27 Emmy-Nominierungen, von denen acht Auszeichnungen gewonnen wurden.

Damit gehört „Severance“ nicht nur zu den beliebtesten, sondern auch zu den renommiertesten Serien im Apple-Kosmos.