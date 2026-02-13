Nach vier Jahren: Targobank Business immer noch ohne Apple Pay

Ich möchte in meinem Alltag nicht mehr auf Apple Pay verzichten. Zweimal kurz auf die Uhr gedrückt und schon kann ich im Supermarkt, beim Bäcker oder im Restaurant bezahlen. Bargeld benötige ich eigentlich nur noch beim Pizza-Lieferanten meines Vertrauens, ein klassischer kleiner Laden um die Ecke. Rund um Apple Pay gibt es nur ein Problem: Unser Geschäftskonto bietet keine Unterstützung.

Vor knapp vier Jahren war das eine echt enttäuschende Erfahrung. Damals hat die Targobank angekündigt, dass sie endlich Apple Pay unterstützt. Wie wir dann nach kurzer Zeit feststellen durften: Nur für Privatkunden. Aber warum? Eine wirkliche Antwort konnte man uns damals in unserer Filiale nicht geben.

In den vergangenen Jahren habe ich immer mal wieder versucht, die Visa Business Kreditkarte zu Apple Pay hinzuzufügen. Vielleicht hat sich ja etwas getan? Nein. Doch gerade während Geschäftsreisen oder einfach nur beim Tanken wäre es äußerst praktisch, wenn wir auf Apple Pay zurückgreifen könnten.

Privatkunden haben mittlerweile die Qual der Wahl

Während man vor fünf oder sechs Jahren auch als Privatperson echt noch schauen musste, für welche Bank man sich entscheidet, ist Apple Pay mittlerweile zum Standard geworden. Es gibt kaum noch eine Bank, die kein Apple Pay anbietet, selbst die Sparkasse hat das irgendwann eingesehen. Und selbst wenn eure Bank nicht mitmacht, gibt es immer noch gebührenfreie Kreditkarten mit Apple Pay für Privatleute. Zum Beispiel bei der TF Bank oder der Easybank (ehemals Barclaycard).

Im Business-Bereich sieht das anscheinend anders aus. Egal ob Bunq, Revolut oder Holvi – viele Anbieter werben mit kostenlosen oder kostengünstigen Angeboten. Die Kreditkarte und Apple Pay gibt es aber nicht einfach so, sondern immer nur in Verbindung mit einem kompletten Girokonto. Das ist uns dann doch ein bisschen zu viel Aufwand.