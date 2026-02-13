Das Wochenend-Gewinnspiel mit einem echten Kraftpaket

Wir sind mal wieder reif für das Wochenende. Eine Woche voller News liegt hinter uns und auch Anker war wieder fleißig mit dabei. So haben wir unter anderem über den Marktstart der beiden neuen Nebula-Beamer P1 und X1 Pro berichtet. Heute soll es aber um ein anderes Gadget von Anker gehen, mit dem ihr sicherlich auch etwas anfangen könnt. Wir verlosen die Mini-Powerstation Anker Solix C300 im Wert von 239,99 Euro.

Das kleine Kraftpaket eignet sich wunderbar für den nächsten Camping-Trip oder auch einfach nur für einen langen Abend im Garten. 288 Wattstunden Energie können über sieben Anschlüsse ausgegeben werden. Euch stehen unter anderem zwei echte Steckdosen und drei USB-C-Ports zur Verfügung, um nahezu alle eure Geräte mit Strom zu versorgen.

Mit der Waschmaschine wird es vielleicht nichts, mit dauerhaft 300 Watt Leistung und 600 Watt Boost könnt ihr auch mal ein kleines, klassisches Elektrogerät anschließen und betreiben.

Aufladen könnt ihr die kleine Powerstation mit dem mitgelieferten Netzkabel oder alternativ auch per Solarenergie oder USB-C. Letzteres dürfte wohl die einfachste Möglichkeit im Alltag sein, hier ist die Powerstation in rund zwei Stunden komplett aufgeladen.

Das eine oder andere Extra hat Anker auch noch mit eingebaut. So gibt es beispielsweise ein integriertes LED-Licht, das ihr zur Beleuchtung eurer nächsten Poker-Runde im Garten verwenden könnt. Ebenso gibt es eine App-Anbindung, dank der ihr den Gerätestatus und die Leistung bequem überblicken könnt.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr die Anker Solix C300 Powerstation gewinnen wollt, müsst ihr einfach bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage beantworten:

Wie lautet das Ergebnis der Partie VfL Bochum gegen SC Paderborn am 22. Spieltag der aktuellen Saison der zweiten Fußball-Bundesliga?

Unter allen korrekten Einsendungen werden wir am Montag einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen und im Anschluss in unserem News-Ticker bekanntgeben. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!