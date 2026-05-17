Highlights der Woche: Warum gibt es WhatsApp Plus?

Abgesehen davon, das WhatsApp immer noch kein angepasstes Design für iOS 26 aufweist, stellt der beliebteste Messenger neuerdings auch ein Abo bereit. Das ist zum Glück rein optional und schränkt die Nutzung des Dienstes keineswegs ein. Dennoch frage ich mich, warum WhatsApp überhaupt ein Abo einführt: Für ein paar Anpassungsmöglichkeiten, neue Farben, mehr Töne und 14 App-Symbole verlangt Meta 2,49 Euro im Monat. Schade, dass WhatsApp diese Neuerungen nicht einfach für alle kostenlos bereitstellt.

Unweigerlich kommt bei mir die Frage auf: Welche Funktionen will WhatsApp noch per Abo verkaufen? Schränkt WhatsApp irgendwann Funktionen ein, die vorher kostenlos waren? Wir wissen es nicht.

iOS 26.5 steht zum Download bereit

Bevor Apple Anfang Juni auf der WWDC einen ersten Einblick in iOS 27 gewährt, steht seit wenigen Tagen die offizielle Version von iOS 26.5 zum Download bereit. Mit an Bord ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von RCS-Nachrichten zwischen iPhone und Android, die neuen Pride-Wallpaper sowie Benachrichtigungen für Drittanbieter. Darüber hinaus schließt das Update auch mehr als 50 wichtige Sicherheitslücken, die allerdings nicht aktiv ausgenutzt wurden.

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Neues im Hueblog

Hinter den Kulissen hat Philips Hue mal wieder neue Firmware-Versionen bereitgestellt. Sowohl für zahlreiche Lampen, als auch für die Hue Bridge und Bridge Pro. Die neuen Updates betreffen vorwiegend Fehlerbehebungen sowie Verbesserungen rund um Stabilität und Sicherheit.