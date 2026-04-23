Brim: Neuer Wasser-Tracker passt sich täglich an Wetter, Schritte und Schlaf an

Wir freuen uns immer, wenn wir über Indie-Apps berichten können. Da nun auch die Tage wieder wärmer werden, bietet sich ein Wasser-Tracker wie Brim vom unabhängigen Entwickler Juraj Dollinger-Lenharcik an. Denn wie wir wissen: Es ist für unseren Körper überlebenswichtig, regelmäßig und ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

Wer im Alltag bei der Arbeit oder in der Freizeit gerne einmal vergisst zu trinken, kann sich ab sofort Brim (App Store-Link) im App Store genauer ansehen. Die Anwendung für iPhones, iPads und die Apple Watch benötigt lediglich knapp 4 MB an freiem Speicherplatz, ebenso wie iOS/iPadOS 17.0 bzw. watchOS 10.0 oder neuer auf den Geräten. Alle Inhalte stehen in deutscher und englischer Sprache bereit.

Wasser-Tracker gibt es im App Store zwar genug, allerdings setzt Brim auf einen ganz besonderen Ansatz: Die Anwendung passt das tägliche Trinkziel individuell und jeden Tag neu an, basierend auf einer Verbindung zu Apple Health und Apples WeatherKit. Anhand der gelieferten Daten zu absolvierten Schritten, dem aktuellen Wetter und der Schlafqualität berechnet die App die benötigte Trinkmenge für den jeweiligen Tag.

Das als Smart Goal bezeichnete Feature setzt auf einen täglichen Basiswert, basierend auf dem eigenen Körpergewicht mit 35 ml/kg, addiert an heißen Tagen 300 ml hinzu, weitere 150 ml bei über 8.000 absolvierten Schritten am Tag, ebenso wie zusätzliche 200 ml nach weniger als sechs Stunden Schlafzeit. Über smarte Erinnerungen wird man auf die Flüssigkeitszufuhr aufmerksam gemacht: Trinkt man regelmäßig, meldet sich die App seltener, hängt man mit dem Trinken hinterher, gibt es häufigere Push-Mitteilungen.

Widget für den Homescreen zur schnellen Erfassung

Zu den weiteren Funktionen von Brim gehört ein Widget für den Homescreen, über das sich schnell und einfach eine Trinkmenge von 250 ml addieren lässt, ohne die App öffnen zu müssen. Auch lassen sich sämtliche Getränketypen hinzufügen, beispielsweise Wasser, Tee, Kaffee und Saft, inklusive ihres Hydrations-Faktors. Für Zahlenfans gibt es zudem ausgedehnte Statistiken und Streaks wie einen Wochendurchschnitt, eine Getränkeverteilung der letzten 30 Tage und ein Streak-Tracking.

Der Entwickler betont, dass es für die Nutzung von Brim keinen Account benötigt, zudem wird auf Werbung oder Tracking verzichtet. Alle erfassten Daten verbleiben zudem komplett auf dem Gerät. Wer alle Features von Brim verwenden möchte, darunter das oben bereits erwähnte angepasste Smart Goal, alle Getränketypen erfassen, die Statistiken und Streaks sowie alle Widget-Größen zur Verfügung haben möchte, kann das Pro-Abo der App abschließen, das 0,99 Euro/Monat oder 9,99 Euro/Jahr kostet. Vor dem Kauf steht eine kostenlose siebentägige Testphase zur Verfügung.