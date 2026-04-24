Belkin präsentiert Stage Creator Kit: Komplettlösung für mobile iPhone-Videoproduktion

Der Zubehörhersteller Belkin hat ein neues Set für ambitionierte Smartphone-Filmemacher auf den Markt gebracht. Das Stage Creator Kit richtet sich an Nutzer und Nutzerinnen, die professionelle Inhalte direkt mit ihrem iPhone aufnehmen und bearbeiten möchten. Erste Komponenten des Sets wurden bereits Anfang 2025 im Rahmen der CES in Las Vegas vorgestellt und sind nun offiziell erhältlich.

Ein zentrales Element des Kits ist ein drahtloses Mikrofonset, das aus zwei kompakten Mikrofonen besteht. Diese lassen sich magnetisch an Kleidung befestigen und verbinden sich über einen USB-C-Empfänger mit kompatiblen iPhones. Belkin gibt die Reichweite mit bis zu 100 Metern an. Die Aufnahmequalität beträgt 24 Bit bei 48 kHz, was besonders für klare Sprachaufnahmen optimiert ist. Ein mitgeliefertes Ladeetui verlängert die Laufzeit der Mikrofone und ermöglicht so längere Aufnahmesitzungen.

Das Set umfasst zudem eine magnetische Halterung für das iPhone, die auf der MagSafe-Technologie basiert. Sie ermöglicht das schnelle Anbringen des Smartphones an Stativen oder anderen Halterungen. Das beiliegende Stativ ist besonders mobilitätsfreundlich gestaltet und lässt sich auf eine Höhe von bis zu 167 Zentimetern ausziehen. Durch das standardisierte Gewinde ist die Halterung auch mit bereits vorhandenem Zubehör kompatibel. Das Stage Creator Kit ist ab sofort bei Amazon zum Preis von 149,99 Euro erhältlich.

Belkin Stage Creator Kit, Vlogging-Kit, Stativ für Smartphone, magnetische... KOMPLETTLÖSUNG ZUM ERSTELLEN VON CONTENT: Alles, was Sie zum Produzieren von Content unterwegs brauchen: Ein in der Höhe verstellbarer Stativ, ein...

MAGNETISCHER HALTER: Ein Smartphone kann mithilfe des Magneten mit einer Hand angebracht werden. Der Halter lässt sich um 360° Grad drehen und um...

Stage PowerGrip: Optionaler Kameragriff mit Akku und Fernsteuerung

Als Ergänzung zum Creator-Kit bietet Belkin den Stage PowerGrip an, der separat erhältlich ist. Der Griff wird magnetisch am iPhone befestigt und verleiht dem Smartphone eine klassische Kamerahaptik. Über eine Bluetooth-Verbindung lässt sich ein integrierter Auslöser nutzen, um Fotos und Videos direkt am Griff zu starten. Ein eingebauter Akku mit 9.300 mAh Kapazität ermöglicht das mehrfache Nachladen des iPhones unterwegs. Zudem unterstützt der Griff das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte, sowohl kabellos als auch über USB-C.

Der PowerGrip ist vielseitig einsetzbar: Er kann als Standfuß genutzt werden und verfügt über ein Stativgewinde, sodass sich das iPhone nahtlos in bestehende Aufnahmesetups integrieren lässt. Belkin positioniert den Griff damit als praktische Ergänzung für mobile Aufnahmen, die über die Grundausstattung des Creator-Kits hinausgeht. Der Belkin PowerGrip kann aktuell zu Preisen ab 61,18 Euro bei Amazon bestellt werden.