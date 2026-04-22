DJI Mic Mini 2: Neues kabelloses Mikrofon erscheint offiziell am 28. April 2026

Nachdem es bereits vor einigen Tagen erste Leaks und Hinweise auf das neue kabellose Mikrofon von DJI, das Mic Mini 2, gegeben hat, folgt nun eine offizielle Bestätigung für die Neuerscheinung. Am 28. April 2026 will DJI mit dem DJI Mic Mini 2 das überarbeitete kabellose Mikrofonsystem auf den Markt bringen. Das Gerät setzt auf Individualisierung und verbesserte Audiofunktionen, wie exklusive Leaks zeigen. Zeitweise hatte DJI die Neuerscheinung bereits versehentlich auf der eigenen Website vorgestellt.

Ein zentrales Update des Mic Mini 2 sind die magnetischen Abdeckungen, die es Nutzern und Nutzerinnen ermöglichen, den Transmitter farblich an ihren Stil anzupassen. Während Konkurrenzmodelle wie das Insta360 Mic Pro auf ein E-Ink-Display setzen, bietet DJI hier eine physische Lösung. Technisch übernimmt das neue Modell die Vocal-Tone-Presets des Flaggschiffs: „Normal“ für natürlichen Klang, „Bright“ für mehr Klarheit und „Rich“ für eine tiefere, resonantere Stimme.

Neben den optischen und akustischen Anpassungen bringt das Mic Mini 2 kleinere technische Verbesserungen mit. Der Transmitter wiegt nun 11 Gramm (zuvor 10 Gramm), um das Magnetsystem zu integrieren. Zudem führt DJI „Mobile-First“-Bundles ein, die einen USB-C-Empfänger für Smartphone-User enthalten. Letzter war bisher oft separat erhältlich. Laut geleakten Informationen wird das DJI Mic Mini 2 in fünf verschiedenen Bundles verfügbar gemacht werden.

Preise starten bereits bei 33 Euro

Die Preisgestaltung bleibt dabei aggressiv: Der Einstiegspreis für den Transmitter liegt bei 33 Euro, während Komplettsets mit Empfänger und Ladecase ab 59 Euro angeboten werden. Interessant ist, dass DJI den US-Markt vorerst auslässt. Grund dafür ist die Rücknahme einer bereits erteilten FCC-Zertifizierung. Ob das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt in den USA verfügbar sein wird, bleibt unklar.

Das DJI Mic Mini 2 positioniert sich damit als kostengünstige Alternative für Content-Creator, die Wert auf Flexibilität und Audioqualität legen. Mit den neuen Funktionen und dem attraktiven Preis könnte es eine starke Konkurrenz zu etablierten Modellen werden. Die offizielle Vorstellung steht zwar noch aus, doch die geleakten Details deuten darauf hin, dass DJI mit dem Mic Mini 2 eine spannende neue Lösung für mobile Audioaufnahmen anbieten wird. Auf der offiziellen Produktseite von DJI deuten bunte Elemente schon auf die farbenfrohen magnetischen Abdeckungen hin.