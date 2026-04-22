Sonify: Sonos-App-Alternative jetzt in Version 2.0

Die iOS-App Sonify (App-Store-Link) haben wir euch hier im Blog ja schon des öfteren vorgestellt. Sonify ist eine Alternative zur offiziellen Sonos-App, die wiederum in der Vergangenheit durch ihre hohe Fehlerzahl auffällig geworden war. Nun hat der Sonify-Entwickler, Lucas Titus, seine App auf Version 2.0 angehoben und der Anwendung damit eine Vielzahl neuer Funktionen hinzugefügt. Alle Neuerungen erfahrt ihr im Beitrag.

Einige der Veränderungen, die Sonify 2.0 auszeichnen, sind optischer Natur. So wurde der App zum einen ein Light Modus beschert, der das Design etwas reduziert. Zudem wurde nun auch das Liquid Glass Design adaptiert. Auch das Design der Künslter-Seite von Spotify wurde aktualisiert. Eure Startseite lässt sich nun ebenfalls weiter personalisieren. Ebenso lässt sich eure Musiksammlung dort nun anheften.

Zudem gibt es nun die Möglichkeit, die Warteschlangen weiter zu bearbeiten. Auch an der Lautstärkeregelung und an der Navigation wurde etwas geschraubt. Ein Party-Modus wurde der App hinzugefügt, ebenso wie ein Button „Play on different rooms“. Die Suchfunktion wurde ebenfalls überarbeitet.

Sonify 2.0 jetzt herunterladen

Das Update auf Version 2.0 von Sonify könnt ihr ab sofort im App Store herunterladen. Sonify ist kostenlos und benötigt für den Download iOS 18 oder neuer. Vergangene Woche wurde für die offizielle Sonos-App übrigens ebenfalls ein umfassendes Update veröffentlicht. Wer unter euch hat sich das Update schon geladen?