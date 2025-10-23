Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt: Wie gut sind die Angebote?

MediaMarkt und Saturn bringen die beliebte „Mehrwertsteuer geschenkt“-Aktion zurück, sodass sich oftmals spannende Preise ergeben. Wie sonst auch, sind diesmal zahlreiche Hersteller und Produkte ausgenommen, unter anderem die Marken Apple, Amazon, FRITZ! und Sonos. Wer trotzdem ein gutes Schnäppchen machen will, hat bis zum 27. Oktober 2025 um 23:59 Uhr Zeit. An der Kasse gibt es umgerechnet knapp 16 Prozent Rabatt, auch wenn die Bezeichnung etwas irreführend ist, da du die Mehrwertsteuer natürlich trotzdem bezahlen musst, nur eben anteilig reduziert vom Gesamtpreis.
Obgleich einige Marken und Produkte nicht mit dabei sind, kann man bei der Aktion richtig gute Deals machen, was vor allem bei sehr preisstabilen Produkten der Fall ist. Besonders viel Rabatt gibt es naturgemäß bei hochpreisigen Artikeln wie Dyson-Produkte, weißer Ware, Kaffeevollautomaten oder Fernsehern. Dennoch empfehlen wir einen Preisvergleich vor dem Kauf, denn nicht jeder Aktionspreis ist automatisch ein Bestpreis.
Diese Angebote lohnen sich wirklich
Wir haben schon vorab die Preise ausgewählter Produkte geprüft, bei denen sich das Zugreifen lohnt. Werfe gerne ein Blick in unsere Liste inklusive Preisvergleich, um keinen Deal zu verpassen.
Günstige Haushaltshelfer
- Innovativ: Roborock Saros Z70 für 1.259,67 Euro statt 1.799 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 1.260 Euro
- Roborock Saros 10 für 839,50 statt 1.499 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 949 Euro
- Roborock H60 Ultra für 268,07 Euro statt 319 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 309 Euro
- Neu: Dreame Matrix 10 Ultra für 1.343,70 Euro statt 1.599 (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 1.579 Euro
- Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete für 1.259,67 Euro statt 1.499 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 1.299 Euro
- Mova Z60 Ultra Roller Complete für 1.175,64 Euro statt 1.399 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 1.175 Euro auch bei Amazon
- Der beste Allrounder: Mova V50 Ultra Complete für 1.007,57 Euro statt 1.199 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 1.007 Euro auch bei Amazon
- Tineco Floor One S9 Artist Premium für 504,20 Euro statt 899 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 575 Euro
- Dyson V15 Detect Absolute für 461,35 Euro statt 799 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 544 Euro
- Dyson Gen5detect Absolute für 738,66 Euro statt 879 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 799 Euro
Kaffeevollautomaten
- Bestseller: Philips EP5447/90 Serie 5400 LatteGo 11 für 398,67 Euro statt 749 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 477 Euro
- Siemens EQ.6 Plus s700 für 588,23 Euro statt 1.569 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 706 Euro
- Siemens EQ900 TQ905D03 für 1.503,37 Euro statt 2.799 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 1.562 Euro
- WMF CP855815 Perfection 890L Kaffeevollautomat für 1.343,70 Euro statt 1.999 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 1.599 Euro
- De’Longhi Eletta Explore Cold Brew ECAM450.86.T für 731,09 Euro statt 1.119 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 829 Euro
- Philips Serie 5400 LatteGo für 401,67 Euro statt 749 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 469 Euro
Fernseher
- Bestseller: Hisense 55 A 85 N OLED-TV (Flat, 55 Zoll / 139 cm, UHD 4K, SMART TV) für 705,88 Euro statt 1.599 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 749 Euro
- Philips 43PUS8550/12 LED Ambilight TV (Flat, 43 Zoll / 108 cm, UHD 4K, SMART TV, Ambilight) für 394,12 statt 699 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 469 Euro
- LG 65QNED93A6A QNED evo TV (Flat, 65 Zoll / 165 cm, UHD 4K, SMART TV) für 839,50 Euro statt 2.299 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 930 Euro
- LG 75QNED93A6A QNED evo TV (Flat, 75 Zoll / 190 cm, UHD 4K, SMART TV) für 1.007,57 Euro statt 3.099 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 1.984 Euro
- Samsung GU43U8079F Crystal UHD 4K Smart TV (43 Zoll / 108 cm, UHD 4K, SMART TV) für 352,10 Euro statt 599 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 361 Euro
- Samsung GU65U8079F Crystal UHD 4K Smart TV (65 Zoll / 163 cm, UHD 4K, SMART TV) für 596,64 Euro statt 999 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 604 Euro
Airfryer
- Ninja Foodi Max Dual Zone Heißluftfritteuse für 116,81 Euro statt 249,99 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 129 Euro
- Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket für 116,72 Euro statt 249,99 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 133 Euro
- Ninja Double Stack 2-Ebenen XL Airfryer für 134,45 Euro statt 269,99 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 148 Euro
- Favorit: Cosori Dual Basket Heißluftfriteuse für 126,04 Euro statt 219,99 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 148 Euro
Waschmaschinen
- Topseller: Gorenje WPNEI 74 SA 1 TS Waschmaschine (7 kg, 1400 U/Min., A) für 252,09 Euro statt 499 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 299 Euro
- Bosch WAN282ECO5 Serie 4 Waschmaschine (8 kg, 1400 U/Min., A) für 445,37 Euro statt 949 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 529 Euro
- Samsung WW90T504AAWCS2 Waschmaschine (9 kg, 1400 U/Min., A) für 394,95 Euro statt 1.199 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 459 Euro
- LG F4WR701Y Serie 7 Waschmaschine (11 kg, 1350 U/Min., A) für 420,16 Euro statt 899 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 499 Euro