Wochenend-Gewinnspiel: Die perfekte Ladestation für Apple-Fans

Wer einmal in den Fängen von Apple ist, kommt nur schwer davon los. Üblicherweise geht es mit einem iPhone los. Häufig kommen dann die AirPods dazu, und da die Apple Watch perfekt mit dem iPhone harmoniert, ist auch schnell eine Watch am Handgelenk. Alle Geräte benötigen regelmäßig Strom, und damit euch der Saft nicht ausgeht, verlosen wir heute die 3-in-1-Ladestation von Ugreen.

Wir haben uns den Ugreen „MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop Charger“ schon genauer angesehen und konnten der Ladestation letztendlich eine Empfehlung aussprechen. Ugreen setzt dabei auf moderne Technik, denn dank Qi2 und 25 Watt lädt das iPhone besonders schnell auf. Hoch- oder Querformat? Egal. Darüber hinaus versorgt die Station auch die AirPods mit Strom, wobei sie sich kabellos aufladen lassen. Damit auch die Apple Watch für den täglichen Einsatz bereit ist, fährt hinten der Ladepuck bei Bedarf aus und versorgt die Uhr mit Strom. Auch hier gilt: Wenn die Apple Watch den Schnelllademodus unterstützt, geht es besonders fix.

In meinem Testbericht habe ich die Verarbeitung leicht kritisiert, da viel Kunststoff zum Einsatz kommt. Davon abgesehen gibt es aber eine solide Desktop-Ladestation für Apple-Geräte, wobei sich sogar noch ein viertes Gerät per Kabel anschließen lässt. Das passende Netzteil und ein USB-C-Kabel sind direkt mit dabei, sodass man sofort startklar ist.

Angebot UGREEN MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop-Charger 25W, Qi2 Zertifiziert... Ultraschnelles 25W Schnellladen: Mit Qi2-Zertifizierung lädt das iPhone 16 Pro Max in etwa 30 Min. von 0% auf 50% und erreicht eine maximale...

Lade 3 Geräte gleichzeitig: iPhone, AirPods und Watch können alle gleichzeitig aufgeladen werden. Das spart nicht nur Platz, sondern reduziert auch...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr einfach bis zum kommenden Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage korrekt beantworten:

Wie viel Watt liefert der zusätzliche USB-C-Port auf der Rückseite?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir in der kommenden Woche eine Gewinnerin oder einen Gewinner auslosen und anschließend in unserem News-Ticker bekannt geben.