Apple wächst im PC-Markt: Mac-Verkäufe steigen um 9 Prozent im ersten Quartal 2026

Im ersten Quartal 2026 verzeichnete Apple ein deutliches Wachstum bei den Auslieferungen seiner Mac-Sparte. Wie die Marktforschungsgesellschaft IDC in dieser Woche mitteilte, stieg die Zahl der ausgelieferten Geräte um neun Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit übertraf Apple das Wachstum des gesamten PC-Marktes, das bei 2,5 Prozent lag.

Als Haupttreiber für diesen Anstieg gilt das Ende 2025 eingeführte MacBook Pro mit M5-Chip. Die kürzlich aktualisierten Modelle des MacBook Air und der High-End-Versionen des MacBook Pro dürften hingegen kaum Einfluss auf die Quartalszahlen gehabt haben, da sie erst kürzlich auf den Markt kamen.

Mit 6,2 Millionen ausgelieferten Macs positionierte sich Apple im ersten Quartal 2026 als viertgrößter PC-Anbieter weltweit. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,7 Millionen Geräte verkauft. Die drei Marktführer Lenovo, HP und Dell lagen mit 16,5 Millionen, 12,1 Millionen und 10,3 Millionen ausgelieferten Rechnern deutlich vor Apple. Während die meisten Anbieter im Quartal ein Wachstum verzeichneten, bildete HP mit rückläufigen Zahlen eine Ausnahme.

Apples Marktanteil am globalen PC-Markt stieg im ersten Quartal 2026 auf 9,5 Prozent, im Vorjahresquartal waren es noch 8,9 Prozent gewesen. Laut IDC wurde das Quartalswachstum sowohl durch steigende Komponentenkosten als auch durch die Einführung neuer Produkte begünstigt. Anbieter, die sich Zugang zu Speicherchips sichern konnten, profitierten besonders, da die PC-Nachfrage insgesamt zurückging.

Tablets wie das iPad werden in IDC-Zahlen nicht berücksichtigt

In den IDC-Zahlen werden traditionelle PCs wie Desktops, Notebooks und Workstations erfasst, während Tablets wie das iPad nicht berücksichtigt werden. Die Daten basieren auf Schätzungen der Marktforschungsgesellschaft. Apple selbst gibt keine offiziellen Verkaufszahlen pro Quartal bekannt, weshalb die IDC-Angaben als Referenz dienen.

Hintergrund für die positive Entwicklung sind laut Analysten nicht nur die Produktstrategie, sondern auch die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Geräten. Das MacBook Pro mit M5-Chip hat sich dabei als besonders relevant erwiesen. Die neuesten Quartalszahlen wird Apple voraussichtlich am 30. April im Rahmen des nächsten Geschäftsberichts veröffentlichen.

Die aktuellen Entwicklungen zeigen deutlich, dass Apple trotz steigender Komponentenkosten, beispielsweise für RAM und Speicher, und eines insgesamt schwankenden PC-Marktes die eigene Position weiter ausbauen konnte. Die strategischen Produktupdates und die Fokussierung auf hochwertige Hardware scheinen sich auszuzahlen. Es bleibt daher spannend zu sehen, ob sich dieser Aufwärtstrend auch mit dem nächsten Quartal aufrecht erhält.