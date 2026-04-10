Im Test: Neue Semi Solid State-Powerbank und MagSafe-Wandladegerät von Satechi

Der niederländische Zubehör-Hersteller Zens ist bereits seit einigen Jahren auch bei uns im Blog immer wieder mit hochwertigen und nützlichen Ladelösungen für iPhone und Co. zu Gast. Nun hat das Unternehmen mit der Solid State Powerbank ein ganz neues und technologisch innovatives Accessoire für iPhone-Nutzer und -Nutzerinnen auf den Markt gebracht.

Die Semi Solid State Powerbank will eine ganz neuartige Lösung für die mobile Energieversorgung sein: Die Powerbank nutzt die Semi-Solid-State-Akkutechnologie, die bei gleichbleibend hoher Leistung und Robustheit mehr Energie auf weniger Raum speichert. Mit nur 8 mm Dicke bei der 5.000 mAh-Version und 14 mm bei der 10.000 mAh-Version ist sie eine der schlanksten Powerbanks am Markt.

Die Powerbank unterstützt 25 Watt Schnellladen über MagSafe und ist nach dem aktuellsten Standard Qi2.2-zertifiziert, was ein schnelles, sicheres kabelloses Laden garantiert. Besonders für User der iPhone 16-Serie und neuerer Modelle ist sie ideal, da diese Modelle den neuen Ladestandard mit bis zu 25 Watt unterstützen. Auch ältere iPhones ab der 12er-Reihe werden natürlich unterstützt, sie laden mit bis zu 15 Watt auf. Ein weiteres Plus: Zwei Geräte können gleichzeitig geladen werden, da die Powerbank auch über einen USB-C-Anschluss verfügt.

Dank ihrer Robustheit ist die Powerbank widerstandsfähiger gegen Stöße und Temperaturschwankungen als herkömmliche Modelle. Das schlanke, nur 10,2 x 7,0 x 0,8 cm messende und lediglich 122 Gramm leichte Design mit einem leichten Kunststoffgehäuse in schwarzer Farbe setzt für einen guten Halt am iPhone auf eine leicht gummierte Rückseite und automatisch ausrichtende Magneten.

Power-Pass-Through-Laden lädt iPhone und Powerbank simultan

Auch sogenanntes Power-Pass-Through-Laden wird unterstützt. Denn wer kennt es nicht: Im Hotel oder am Flughafen sind Steckdosen oft Mangelware. Die Zens Semi Solid State Powerbank benötigt nur eine einzige Steckdose, da das Smartphone zuerst geladen wird, während sich die Powerbank gleichzeitig im Hintergrund auflädt. So kann alles vor dem Schlafengehen mittels eines einzigen Kabels arrangiert werden, und am nächsten Morgen ist sowohl das Smartphone sowie die Powerbank selbst wieder voll geladen.

Im Lieferumfang sind neben der Powerbank ein USB-C-Kabel, ein Benutzerhandbuch und eine erweiterte Garantiekarte enthalten. Die Powerbank ist dank des nicht nur für Smartphones, sondern auch für eine Vielzahl weiterer Geräte mit kabelloser Ladetechnologie geeignet. Eine vollständige Kompatibilitätsliste findet sich auf der Website des Herstellers.

Im Webshop von Zens gibt es die 5.000 mAh-Variante der Semi Solid State Powerbank in schwarzer Farbe bereits zum Preis von 59,99 Euro zu kaufen. Die 10.000 mAh-Version der Powerbank kann ebenfalls bereits vorbestellt werden und kostet 79,99 Euro. Hier soll der Versand zeitnah im April erfolgen.

Zens Wireless Charging EU Adapter: iPhone direkt an der Steckdose laden

Wer noch nach einem kompakten stationären Ladegerät mit magnetischer MagSafe-Funktion sucht, findet bei Zens ebenfalls ein passendes Modell. Wir haben den Zens Wireless Charging EU Adapter erst kürzlich als Alternative zu einem neuen Steckdosen-Ladegerät von Jung erwähnt, und wollen euch die Option von Zens nun einmal genauer vorstellen.

Besonders in der Küche hat sich das Gerät als nützlich erwiesen: Smartphones bleiben sichtbar, während sie laden, so dass man problemlos Rezepte verfolgen oder Anrufe annehmen kann, ohne das Gerät in die Hand nehmen zu müssen. Der Adapter ist in Schwarz und Weiß erhältlich und passt sich somit nahtlos und unauffällig an jedes Interieur an. Eine starke magnetische Befestigung sorgt dafür, dass das Smartphone sicher an seinem Platz bleibt und mit bis zu 15 Watt per MagSafe kabellos geladen wird.

Der Zens Wireless Charging EU Adapter ist Qi-zertifiziert und damit kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten, darunter iPhones ab der 12er-Serie sowie Android-Smartphones mit magnetischer Hülle. Ein besonderes Feature ist der zusätzliche 18 Watt USB-C-Anschluss an der Unterseite des Ladegeräts, der das gleichzeitige Laden eines zweiten Geräts, beispielsweise Tablets oder Kopfhörer, ermöglicht. Damit wird der Adapter nicht nur zur praktischen Küchenhilfe, sondern auch zur zentralen Ladestation für mehrere Geräte.

Perfekt für Reisen ohne zusätzliches Ladekabel

Der Adapter ist in fast allen europäischen Ländern nutzbar, mit Ausnahme von Irland, Zypern, Malta und dem Vereinigten Königreich. Das Zubehör eignet sich besonders für Haushalte, die Wert auf Ordnung legen, da die kabellose Lösung lästige Kabel auf der Arbeitsfläche überflüssig macht. Auch für Personen, die viel auf Reisen sind und in Hotels übernachten, könnte die direkte und kompakte Lademöglichkeit ohne zusätzliches Kabel ein entscheidender Vorteil.

Der einzige Nachteil, den ich mit meinem von Zens zur Verfügung gestellten Exemplar festgestellt habe, ist der etwas lockere Sitz der MagSafe-Platte in der Steckdose: Beim Abnehmen des iPhones kippelt das Ladegerät minimal nach oben und unten, allerdings löst es sich nicht aus der Steckdose. Mit diesem klitzekleinen Problemchen kann zumindest ich sehr gut leben, zumal diese Gegebenheit möglicherweise auch vom verwendeten Steckdosendesign abhängt.

Der Zens Wireless Charging EU Adapter kann derzeit bei Amazon in den Farben Schwarz und Weiß mit einigem Rabatt erworben werden. Für die weiße Version wird beispielsweise statt sonst üblicher 49,99 Euro aktuell 36,52 Euro fällig. Weitere Informationen und eine alternative Bestellmöglichkeit bietet der Zens-Webshop, dort sind beide Farbvarianten für jeweils 39,99 Euro zu haben.