Spotify: Neue Steuerungsoptionen für Videos

Spotify (App-Store-Link) hat gestern neue Funktionen eingeführt, die Nutzern mehr Kontrolle über das Abspielen von Videos auf der Plattform geben sollen. Die Updates ermöglichen es euch, zu entscheiden, ob ihr Spotify rein audiobasiert nutzen möchtet oder ergänzt durch Videoinhalte. Die neuen Einstellungsmöglichkeiten stehen allen Free- und Premium-Nutzern zu Verfügung. Der Rollout ist gestern gestartet.

Die neuen Steuerungsoptionen ermöglichen es Nutzern, selbst zu entscheiden, ob und wie Videos in ihrer App angezeigt werden. Bisher war diese Funktion nur für bestimmte Konten, nämlich die von Familienmitgliedern unter 13 Jahren, verfügbar. Nun können Familienplan-Manager die Videoanzeige für alle Mitglieder ihres Plans zentral in den Abonnementeinstellungen aktivieren oder deaktivieren. Zudem erhalten alle Premium-, Basic- und Free-Nutzer die Möglichkeit, ihre Videoeinstellungen individuell anzupassen. Diese Änderungen gelten plattformübergreifend. Also sowohl auf dem Smartphone, als auch auf Desktop, im Web oder auf dem Fernseher.

Werbung auf Spotify von Anzeigeeinstellungen nicht betroffen

Die Einstellungen lassen sich einfach unter Einstellungen > Inhalt und Anzeige vornehmen. Dort können Nutzer wählen, ob sie visuelle Elemente wie Canvas-Schleifen oder Videos für Musik und Podcasts sehen möchten. Werbung in Videoform bleibt von den geänderten Einstellungen allerdings unberührt und wird weiterhin angezeigt.

Mit den neuen Einstellungsmöglichkeiten will Spotify nach eigener Aussage, dass Nutzerelebnis weiter verbessern, indem die Nutzer weitere Kontrollmöglichkeiten erhalten. Dies soll für eine verbesserte Personalisierbarkeit der App sorgen. Das Update wird derzeit weltweit ausgerollt und sollte in Kürze allen Nutzern zur Verfügung stehen. Ich selbst finde es durchaus sinnvoll, dass man nun Videoschleifen deaktivieren kann. Mich hat diese automatische Wiedergabe immer gestört.

Fotos: Spotify