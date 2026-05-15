„LOL: Last One Laughing“ Staffel 7 jetzt bei Prime Video streamen: Alle Details!

Die Nicht-Lachen-Challenge ist zurück, denn die siebte Staffel von „LOL: Last One Laughing“ ist seit dem 14. Mai auf Prime Video zum Streamen verfügbar. Während die Teilnehmer und Teilnehmerinnen keinesfalls lachen dürfen, darf man sich Zuhause natürlich frei amüsieren – oder manchmal auch ordentlich fremdschämen. Die wichtigsten Details zu LOL Staffel 7 findet ihr folgend.

Wer spielt bei „LOL: Last One Laughing“ Staffel 7 mit?

Mit Blick auf den Cast muss ich sagen, dass die Staffel 7 wirklich hochkarätig besetzt ist. Bis auf Michelle Hunziker, Barbara Schöneberger und Elton sind ausschließlich Comedians mit dabei. Und als Überraschung hat Prime Video einen großen Fisch geangelt: Hape Kerleking ist als Horst Schlämmer zurück!

Elton

Max Giermann

Martina Hill

Michelle Hunziker

Carolin Kebekus

Barbara Schöneberger

Olaf Schubert

Torsten Sträter

Tedros „Teddy“ Teclebrhan

Horst Schlämmer

Wann und wo kann man LOL: Last One Laughing Staffel 7 streamen?

LOL ist ein exklusives Format von Amazon Prime Video und ausschließlich auf dieser Plattform verfügbar. Um die neue Staffel streamen zu können, ist eine Prime-Mitgliedschaft notwendig. Die Episoden 1 und 2 sind ab sofort verfügbar. Jeweils zwei neue Episoden starten im wöchentlich Rhythmus, also am 21. Mai sowie am 28. Mai. Insgesamt bietet die siebte Staffel 6 Episoden, die jeweils rund 30 Minuten lang sind.

Wie funktioniert LOL: Last One Laughing?

Das Prinzip klingt zunächst einfach, hat es jedoch in sich: Zehn bekannte Comedy-Stars treten gegeneinander an und versuchen, ihre Mitstreiter zum Lachen zu bringen – ohne dabei selbst die Fassung zu verlieren. Ob Stand-up, spontane Improvisationen, verrückte Einlagen oder körperlicher Comedy-Einsatz: Erlaubt ist nahezu alles. Mehr als 40 Kameras zeichnen jede Reaktion auf, während ein Control Room das Geschehen rund um die Uhr überwacht.

Die Regeln sind dabei gnadenlos: Wer zweimal lacht, scheidet aus. Am Ende gewinnt die Person, die bis zuletzt ernst bleibt, und darf sich über 50.000 Euro freuen, die für einen wohltätigen Zweck gespendet werden.

Warum ist LOL: Last One Laughing so erfolgreich?

LOL ist im Jahr 2021 gestartet und hat sich zu erfolgreichsten deutschen Comedy-Show bei Prime Video entwickelt. Das Format basiert auf der japanischen Original-Show Documental von Hitoshi Matsumoto und wird von Constantin Entertainment produziert. Die Serie ist für ihre hohe Dichte an lustigen und oft unerwarteten Momenten bekannt, da die Comedians nicht nur gegen die anderen, sondern auch gegen sich selbst kämpfen müssen, um ernst zu bleiben.

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