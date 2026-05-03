What the Car?: Neues Crossover-Event mit Goat Simulator-Inhalten

What The Golf? gehörte zu den ersten Spielen auf Apple Arcade und sorgte bei uns in der Redaktion für Begeisterung. Das aus Dänemark stammende Entwicklerteam Triband hat dann mit What The Car? ein weiteres Spiel für Apple Arcade veröffentlicht – das wohl gleichzeitig das absurdeste Renn-Abenteuer für iPhone, iPad, Mac oder Apple TV ist.

Im Mittelpunkt von What The Car? (App Store-Link) steht ein Auto mit Beinen. Alleine das klingt schon verrückt genug, aber in den weit mehr als hundert Leveln hat das Spiel natürlich noch die eine oder andere Überraschung auf Lager. Nicht verzichten muss man trotz der vielen Wortspiele und Gags auf eine gelungene deutsche Lokalisierung sowie einen einfache Einstieg ins Spiel, so dass selbst Gelegenheitsspielerinnen und -spieler auf ihre Kosten kommen.

Nachdem es bereits in der Vergangenheit einige Crossover-Events für das Spiel gab, unter anderem mit Sneaky Sasquatch, gibt es nun erneut spannende Neuigkeiten für What The Car?: Mit dem neuesten Update gibt es ein neues Crossover-Event, dieses Mal mit dem verrückten Spiel Goat Simulator+, „WHAT THE GOAT?“. Das Entwicklerteam von Triband berichtet dazu:

„Triband und Coffee Stain Studios, das Entwicklerteam hinter „Goat Simulator“, erreichen neue Höhen der Albernheit und bündeln ihre Kräfte für das neueste Kapitel von What the Car?. […] Willkommen in Goatville, einer brandneuen Episode, die eine von Goat Simulator+ inspirierte Welt voller chaotischer Quests, 11 neuer Levels, von Ziegen inspirierter Gegenstände zum Bauen deiner eigenen Traum-Ziegen-Levels und natürlich jeder Menge Ziegen bietet (du kannst „Goat-on-Car“ oder „Car-on-Goat“ spielen). Man könnte sagen, es ist… GOATed?“

Waghalsige Quests und wildes Rumgeblöke

Mit der nun vorliegenden Aktualisierung auf Version 5.17.0 von What the Car? gibt es einiges Neues im Spiel zu entdecken, darunter eine verhängnisvolle Freundschaft zwischen Autos und der Goat Simulator-Ziege. Beide geben im neuen Crossover-Event ihr Allerbestes, um die Umgebung so richtig zu terrorisieren. Zu den Inhalten zählen:

Waghalsige Quests: Sammle 10 goldene Ziegen, um einen neuen Skin für das Auto freizuschalten

Sammle 10 goldene Ziegen, um einen neuen Skin für das Auto freizuschalten Leckere Inhalte: 11 neue Level zum Absolvieren

11 neue Level zum Absolvieren Völliger Unsinn: Spiel „Ziege auf Auto“ oder „Auto auf Ziege“

Spiel „Ziege auf Auto“ oder „Auto auf Ziege“ Endloser Spaß: Erstelle, teile und spiele deine eigenen, von Goat Simulator inspirierten Kreationen

Erstelle, teile und spiele deine eigenen, von Goat Simulator inspirierten Kreationen Ein Dialogsystem: Die Leute reden, du blökst meistens

Die Leute reden, du blökst meistens Minispiele und Nebenquests, die deine Hufe im Multiversum auf Trab halten

Das Update für What the Car? steht ab sofort kostenlos im deutschen App Store per Apple Arcade bereit. Das Spiel selbst bekommt von den Nutzern und Nutzerinnen bisher sehr gute 4,8 Sterne spendiert. Wer noch weitere Informationen und Eindrücke zum neuen Crossover-Event mit dem Goat Simulator benötigt, kann sich abschließend den Trailer zum Update bei YouTube ansehen.