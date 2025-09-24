Digitaler Bilderrahmen macht alte iPads zum digitalen Bilderrahmen

Der Berliner Entwickler Robin Schönwald hat uns vor einigen Tagen auf seine App Digitaler Bilderrahmen (App Store-Link) aufmerksam gemacht. „Als ich Anfang des Jahres ein altes iPad als Bilderrahmen verwenden wollte, fand ich nur Apps mit Abo-Modell oder ziemlich teuren In-App-Käufen. Also entschloss ich mich, so eine App selbst zu entwickeln“, schreibt Robin in seiner Mail.

Herausgekommen ist eine 2,99 Euro günstige Universal-App, die genau das macht, was sie verspricht. Digitaler Bilderrahmen verzichtet auf Abos, In-App-Käufe, Werbung oder Tracking. Erforderlich ist mindestens iOS 17.5, womit sich die App auf dem iPad ab der 6. Generation, dem iPad mini ab der 5. Generation sowie dem iPad Pro ab der 2. Generation nutzen lässt. Ganz alte Geräte fallen leider raus, aber vielleicht habt ihr ja noch ein passendes iPad übrig.

Nach der Installation der App solltet ihr zunächst einen Blick in die Einstellungen werfen. Dort kann man ein oder mehrere Alben wählen, wobei auch geteilte Alben unterstützt werden. Das ist besonders praktisch, denn so können auch andere Personen Fotos auf den Bilderrahmen „laden“. Die Synchronisierung erfolgt über die iCloud, dort muss natürlich entsprechender Speicherplatz verfügbar sein.

Digitaler Bilderrahmen bietet die wichtigsten Optionen und zeigt auch die Uhrzeit an

Ebenfalls einstellen lassen sich die Anzeigedauer oder auch die Darstellung von Fotos, die nicht zum gewählten Format des aufgestellten iPads passen. Ebenso können Live Fotos einmalig oder mehrfach abgespielt werden, ganz wie es euch am besten gefällt. Auch Uhrzeit und Informationen zur Bildaufnahme werden auf Wunsch vom digitalen Bilderrahmen angezeigt. Praktisch ist auch ein „Bildschirmschoner“, bei dem ein schwarzes Bild bei minimaler Helligkeit angezeigt wird. Perfekt, damit das alte iPad nachts nicht stört.

Am Ende bekommt ihr für einen mehr als fairen Preis eine praktische App, die auf eine vorhandene Infrastruktur setzt und auf unnötigen Schnickschnack verzichtet. Falls ihr noch ein altes iPhone oder iPad sinnvoll nutzen wollt, ist der digitale Bilderrahmen eine prima Idee.