UNO Wonder: Kartenspiel-Klassiker jetzt in neuer App-Version verfügbar

UNO Wonder (App-Store-Link) ist als neueste offizielle UNO-App im App Store gestartet. Die App, die dem Kartenspiel-Klassiker einen neuen Twist verleihen will, kommt mit mehr als 3000 Leveln, einem Offline-Modus und vielem mehr. Den Rahmen des Spiels bildet ein Kreuzfahrtabenteuer, das 14 Routen bereithält und euch außerdem zu berühmten Sehenswürdigkeiten und Orten führt.

UNO Wonder wartet nicht nur mit einer Vielzahl an Leveln auf, sondern führt auch neue Karten und neue Regeln ein. So gibt es etwa die Karte „Zahlen Tornado“, die es euch ermöglicht, alle Karten mit den Zahlen 0 bis 9 abzulegen. Mit der Karte „Hai“ lässt sich die nächste gespielte Karte aushebeln.

Das Kreuzfahrt-Setting führt euch auf diversen Routen durch die Welt. Ihr könnt im Spielverlauf über 100 Locations freischalten und macht unter anderem Halt in Kapstadt, San Diego und Santorini. Außerdem bietet UNO Wonder auch Boss-Kämpfe und weitere Überraschungen. So müsst ihr euer UNO-Können beispielsweise gegen einen Oktopus-König behaupten und Piraten und Meerjungfrauen besiegen.

Das Spiel erlaubt die Nutzung im Single- und Multiplayer-Modus und kann sowohl online als auch offline gespielt werden. Ihr könnt also zu jeder Zeit zum Spiel greifen und gegen virtuelle Gegner antreten oder Freunde und Familienmitglieder herausfordern.

Ab sofort im App Store verfügbar

UNO Wonder könnt ihr ab sofort kostenlos im App Store herunterladen. Diverse In-App-Käufe, die euch ein schnelleres Vorankommen ermöglichen, werden angeboten. Das Spiel ist für iPhone und iPad konzipiert und auch in deutscher Sprachversion verfügbar. Zum Spielen benötigt ihr mindestens iOS bzw. iPadOS 12.0.

Im Launch-Trailer bekommt ihr einen Eindruck zum Gameplay. Für die Momente, in denen man nicht mit Freunden gemeinsam am Tisch sitzen kann, ist die App ja vielleicht gar nicht so verkehrt.