Things 3.22 bringt Glas-Design und viele neue Funktionen

Die beliebte Aufgabenmanager-App Things ist in Version 3.22 da und das Update bringt nicht nur optisch frischen Wind, sondern auch viele praktische Neuerungen, die perfekt zu iOS 26 und den neuesten Apple-Plattformen passen.

Neues Look & Feel im Liquid Glass-Stil

Things hat seine Oberfläche rundum modernisiert und an das neue Liquid Glass Design von iOS 26 angepasst. Das App-Icon wurde ebenfalls überarbeitet und steht jetzt in vier Varianten zur Auswahl: Standard, Dunkel, Getönt und Klar.

Die Benutzeroberfläche bietet jetzt sanftere Kurven für Fenster, Aufgaben und Dialoge. Vor allem in der Seitenleiste sorgt mehr Platz und Transparenz für einen aufgeräumten Look. Neu sind auch interaktive Glaseffekte, etwa bei Buttons, die beim Antippen leuchten oder sich leicht vergrößern.

Optimiert für iPadOS 26 und Vision Pro

Things 3.22 unterstützt jetzt den neuen Fenster-Modus in iPadOS 26. Du kannst Listen über das Kontextmenü in einem separaten Fenster öffnen oder direkt über das neue Datei-Menü. Auch die System-Menüleiste auf dem iPad wird jetzt vollständig unterstützt, inklusive passender Tastaturkürzel und angepasster Menüstruktur.

Auf der Vision Pro lassen sich Widgets nun frei im virtuellen Raum platzieren – inklusive neuer Darstellungsoptionen wie „Dunkel“, „Getönt“ und „Klar“.

Neue Schnellzugriffe & Siri Shortcuts

Sowohl auf dem Mac als auch auf der Apple Watch bringt Things praktische Schnellsteuerungen mit. Auf dem Mac kannst du jetzt zwei Buttons ins Kontrollzentrum (oder in die Menüleiste) legen: „Neue Aufgabe“ und „Liste öffnen“. Auf der Apple Watch reicht ein Wischen oder ein kurzer Tap.

Außerdem kannst du unter macOS jetzt direkt aus Spotlight eine neue Aufgabe erstellen. Einfach „Create To-Do“ eintippen, Enter drücken, Titel eingeben, fertig. Funktioniert sogar, wenn Things nicht geöffnet ist.

Fazit: Things 3.22 ist mehr als ein reines Design-Update. Es bringt sinnvolle, systemweite Verbesserungen, ist perfekt für iOS 26 und Vision Pro optimiert und bleibt dabei seiner klaren, intuitiven Linie treu. Das Update ist ab sofort kostenlos für alle bestehenden Kunden und Kundinnen verfügbar. Things verzichtet weiterhin auf ein Abo, allerdings musst du die Apps für iPhone, iPad und Mac separat kaufen. Gesamtpreis: 92,97 Euro.