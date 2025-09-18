Adaptive Temperatur: Apple will Thermostat-Steuerung einfacher machen

Bei mir zuhause ist das Einsparpotenzial aufgrund von Fußbodenheizungen nicht so extrem, gerade mit klassischen Heizkörpern an der Wand macht der Einsatz von smarten Thermostaten aber richtig Sinn. Vor allem, wenn man nicht zuhause ist, sollten diese die Temperatur automatisch nach unten regeln. Genau das will Apple nun mit der neuen Funktion „Adaptive Temperatur“ noch einfacher machen.

Bisher musste für eine automatische Steuerung der Temperatur eine oder mehrere Automationen erstellt werden. Genau das soll mit der neuen Funktion nicht mehr notwendig sein – stattdessen erkennt Apple, ob das Zuhause gerade unbewohnt ist oder ob jemand schon auf dem Rückweg nach Hause ist.

Apple beschreibt die neue Funktion wie folgt:

Stell deinen Thermostat so ein, dass er sich automatisch anpasst, wenn du auf dem Weg nach Hause bist, schlafen gehst oder für längere Zeit weg bist. Dein iPhone nutzt die integrierte Intelligenz, um vorherzusagen, wann du nach Hause kommst, damit es bei deiner Ankunft die richtige Temperatur hat, und passt den Thermostat an, um Energie zu sparen, wenn du nicht zu Hause bist. Es reagiert auch auf den auf dem iPhone erstellten Schlafplan, um die Temperatur für die Zeit anzupassen, in der du schlafen gehst und aufwachst.

Neben der Ankunftsvorhersage soll die adaptive Temperatur auch eine Anwesenheitserkennung bieten. Dazu schreibt Apple in einem Support-Dokument: „Mit kompatiblen Nutzungssensoren, kann ‚Adaptive Temperatur‘ die Temperatur basierend auf der aktuellen Nutzung eines Raums anpassen.“ Ob damit neben Bewegungssensoren auch noch andere Geräte gemeint sind, ist nicht näher erläutert. Auch ein eingeschaltetes Licht könnte ja bedeuten, dass ein Raum aktiv genutzt wird.

Adaptive Temperatur scheint bisher bisher nicht aktiv zu sein

Aktuell ist das alles noch ein bisschen undurchsichtig, vor allem, weil die Funktion noch gar nicht aktiv zu sein scheint. Adaptive Temperatur soll in den Einstellungen eines jeden Matter-fähigen Thermostats aktiviert werden können. Danach kann man für die vier Stati „Zu Hause“, „Nacht“, „Abwesend“ und „Längere Abwesenheit“ die gewünschte Temperatur festlegen.

Interessant ist: Wir haben auch mal bei einem Hersteller für Matter-Thermostate nachgefragt und wollten uns dort über die neue Funktion erkundigen. Zumindest auf Anhieb konnte man uns dort auch keine weiteren Informationen liefern.