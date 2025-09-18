Meta: Neue Ray-Ban-Smart-Glasses vorgestellt

Meta hat gestern im Rahmen seiner Meta-Connect-Entwicklerkonferenz die neue Meta Ray-Ban-Display und damit seine neuen Ray-Ban-Smart-Glasses vorgestellt. Die neue Version der Brille kommt auf dem rechten Brillenglas mit einem integrierten Display für Apps, Benachrichtigungen und Wegbeschreibungen. Die Steuerung erfolgt über einen als Armband getragenen Controller.

Meta will mit den neuen Smart Glasses ein Produkt auf den Markt bringen, mit dem Nutzer viele Aufgaben erledigen können, die sie jetzt auf dem Smartphone ausführen. Wie TechCrunch schreibt, konnte Meta bislang seine Nutzer immer nur über Geräte von Konkurrenz-Anbietern erreichen. Die „KI-gestützte Smartbrillen (scheinen) nun der vielversprechendste Weg für das Unternehmen zu sein, um mit Nutzern über seine eigene Hardware in Kontakt zu treten.“

Die erste Version von Metas Smart Glases war aber bereits ein Erfolg. Dem Unternehmen gelang es, mehrere Millionen Exemplare zu verkaufen. Wie der Vorgänger auch kommt die neue Ray-Ban-Meta-Generation mit integriertem KI-Assistenten, Kameras, Lautsprechern und Mikrofonen. Eine Cloud-Verbindung ist möglich und damit auch der Zugriff auf das Internet und Social-Media-Apps.

Das im rechten Brillenglas integrierte Display ermöglicht es den Nutzern, Meta-Apps wie Instagram und Co. anzeigen zu lassen, sowie auf Wegbeschreibungen und Live-Übersetzungen zurückzugreifen. Gesteuert wird das Ganze über die im Lieferumfang enthaltenen „Neural Band“-Armbänder, die als Controller fungieren und subtile Handbewegungen erkennen können. Das Armband soll laut Mark Zuckerberg über eine Akkulaufzeit von 18 Stunden verfügen und wasserfest sein.

Verfügbar ab Ende September

Die deutlich leistungsstärkeren Orion Smart Glasses, die Meta auf seiner Meta Connect im letzten Jahr vorgestellt hat, wird es wohl erst einmal nicht am Markt geben. Die unter dem Namen „Meta Ray-Ban Display“ vermarktete zweite Generation von Metas Ray-Ban-Brille soll hingegen ab dem 30. September ab 799 US-Dollar erhältlich sein. Gläser mit Sehstärke werden angeboten. Noch mehr zur Ray-Ban Display findet ist hier.

Fotos: Meta