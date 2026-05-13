PocketBook stellt neuen eBook-Reader Era Lite mit 7 Zoll-Display vor

Der E-Reader-Hersteller PocketBook erweitert seine Era-Serie um ein neues Modell: Den PocketBook Era Lite. Der kompakte 7-Zoll eBook-Reader kombiniert ein augenschonendes E-Ink Carta 1300-Display mit der bewährten SMARTlight-Technologie und dem ergonomischen Design der Era-Reihe. Ab sofort ist das Gerät in der Farbe Stone Green zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199 Euro in Buchhandlungen, im PocketBook-Webshop und im Elektronikfachhandel erhältlich.

Der Era Lite übernimmt das bekannte Design der Era-Serie, das unter anderem mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde. Das schlanke Gehäuse und die ergonomische Form ermöglichen eine angenehme Handhabung, während die seitlichen Bedientasten eine Einhandbedienung erleichtern. Ein integrierter Lagesensor sorgt dafür, dass sich die Bildschirmausrichtung automatisch an die Nutzung von Links- und Rechtshändern anpasst.

Das 7-Zoll E-Ink Carta 1300-Display mit 300 ppi bietet eine scharfe, papierähnliche Darstellung und bleibt auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut lesbar. Die SMARTlight-Technologie passt Helligkeit und Farbtemperatur automatisch an, um ein entspanntes Leseerlebnis bei Tag und Nacht zu gewährleisten.

Flexibles Lesen und Hören

Neben eBooks unterstützt der Era Lite auch Hörbücher via Bluetooth und verfügt über eine Text-to-Speech-Funktion, die Texte in verschiedenen Sprachen vorliest. Nutzer und Nutzerinnen können so nahtlos zwischen Lesen und Hören wechseln. Dank der Unterstützung von 25 Formaten ohne Konvertierung sowie der Kompatibilität mit Adobe DRM und LCP DRM hat man Zugriff auf alle ihre Inhalte. Über die vorinstallierten Apps Onleihe und Libby lassen sich zudem eBooks aus öffentlichen Bibliotheken direkt auf das Gerät laden.

Mit einem Gewicht von 204 Gramm und kompakten Abmessungen von 13,4 × 15,5 × 0,78 cm ist der PocketBook Era Lite auch ideal für den Leseeinsatz unterwegs und auf Reisen geeignet. Das Gerät ist nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich somit auch für den Einsatz im Freien oder während eines entspannenden Bades. Das sind alle technischen Daten im Überblick:

Display: 7 Zoll, E-Ink Carta 1300, 1264 × 1680 Pixel (300 ppi, Graustufen)

7 Zoll, E-Ink Carta 1300, 1264 × 1680 Pixel (300 ppi, Graustufen) Speicher: 16 GB

16 GB Prozessor: Dual-Core für flüssige Bedienung

Dual-Core für flüssige Bedienung Betriebssystem: Linux

Linux Konnektivität: WiFi (2,4 GHz), Bluetooth

WiFi (2,4 GHz), Bluetooth Extras: SMARTlight, Text-to-Speech, vorinstallierte Wörterbücher in 11 Sprachkombinationen, Unterstützung von 25 eBook- und Audioformaten

SMARTlight, Text-to-Speech, vorinstallierte Wörterbücher in 11 Sprachkombinationen, Unterstützung von 25 eBook- und Audioformaten Schutz: IPX4 (Spritzwassergeschützt)

Der PocketBook Era Lite wird bald auch auf der BiblioCon 2026 vom 19. bis 22. Mai in Berlin vorgestellt. Wer dort vor Ort ist, kann das Gerät in der Convention Hall 2 am Stand F05 begutachten und selbst ausprobieren. Im offiziellen Webshop von PocketBook kann der neue Era Lite in der Farbe Stone Green bereits zum Preis von 199 Euro bestellt werden. Passend zum Marktstart gibt es ein Kombi-Angebot, bei dem man für nur einen zusätzlichen Euro gleich ein passendes Cover und einen 20 Euro-Gutschein für den PocketBook-Shop dazu erhält. Wir haben bereits ein Testexemplar des PocketBook Era Lite angefragt und können euch hoffentlich bald mit eigenen Eindrücken zum neuen eBook-Reader versorgen.