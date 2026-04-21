Werkzeug Assistant: Praktische Tools für den Heimwerkerbereich in einer App

Die App Werkzeug Assistant vom deutschen Indie-Entwickler Marco Pohl aus Hünxe verwandelt das iPhone, iPad und die Apple Watch in ein vielseitiges und präzises Werkzeug für den Alltag und den handwerklichen Einsatz. Besonders für den Heimwerker- und Handwerkerbereich, oder auch für Personen, die Wert auf Genauigkeit legen, bietet die App eine einfache und zuverlässige Lösung, um Objekte exakt auszurichten.

Der Werkzeug Assistant (App Store-Link) lässt sich kostenlos auf iPhones, iPads und die Apple Watch herunterladen und benötigt dafür mindestens iOS/iPadOS 26.0 bzw. watchOS 10.6 oder neuer, ebenso wie rund 7 MB an freiem Speicherplatz. Alle Inhalte stehen in deutscher und englischer Sprache bereit. Die Finanzierung erfolgt über einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 2,99 Euro, mit dem alle Tools freigeschaltet werden.

Die wichtigsten Funktionen der App umfassen eine digitale Wasserwaage, die sowohl horizontale als auch vertikale Ausrichtungen mit verschiedenen Libellen-Darstellungen misst. Die App bietet zudem die Möglichkeit, Winkel und Steigungen in Grad oder Prozent anzuzeigen, was besonders bei komplexeren Projekten wie dem Ausrichten von Möbeln, Bildern oder dem Überprüfen von Dachneigungen hilfreich ist. Ein weiterer Vorteil ist die Kalibrierungsfunktion, die eine präzise Messung ermöglicht, ohne dass manuelle Einstellungen notwendig sind. Ein Lineal zum Messen von Gegenständen direkt auf dem Display ist ebenfalls vorhanden, ebenso wie ein AR-basiertes Laser-Lot, das ein virtuelles Laser-Lot direkt in den Raum projiziert, und ein Winkelmesser.

Dezibel-Messgerät in der Vollversion verfügbar

Die App eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen: Ob beim Aufhängen von Regalen, Bildern oder Spiegeln, beim Ausrichten von Möbeln oder beim Überprüfen von Gefällen im Bau. Entwickler Marco Pohl berichtet auch dazu:

„Da mich die gängigen Wasserwaagen- und Handwerker-Apps im Store mit ständiger Werbung, Daten-Trackern und völlig überteuerten Abos einfach nur noch genervt haben, hab ich mich hingesetzt und selbst was gebaut: Den „Werkzeug Assistant“. […] Mein persönliches Highlight (und der eigentliche Grund, warum ich sie gebaut hab): Wenn man alleine eine Spülmaschine einbaut oder den Wohnwagen ausrichtet, legt man das iPhone einfach als Sensor oben drauf und liest die Wasserwaage bequem live auf der Apple Watch ab. Nie wieder blind an den Füßen kurbeln.“

Ein weiteres Highlight der App ist die Integration eines Dezibel-Messgeräts in der Vollversion der App. Auf diese Weise lässt sich bei DIY-Arbeiten schnell feststellen, ob die Lautstärke bereits über den zulässigen Werten liegt. Auch für Lärmbelästigungen in dB in Echtzeit kann dieses Feature genutzt werden. „Ideal für die Werkstatt, Baustelle oder den lauten Nachbarn auf dem Campingplatz“, berichtet der Entwickler dazu.

Zudem ist die App so konzipiert, dass sie auch ohne Internetverbindung funktioniert, und verzichtet darüber hinaus auf jegliches Tracking, Werbung oder eine Registrierung. Alle Messwerte bleiben komplett offline und nur auf dem jeweiligen genutzten Gerät. Wer also demnächst einen Großeinkauf beim schwedischen Möbelhaus mit anschließendem Aufbau plant, sollte sich die Indie-App durchaus einmal genauer ansehen.