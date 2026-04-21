Tim Cook veröffentlicht persönlichen Brief an die Apple-Community

Es war die Meldung der Nacht. Gestern Abend um kurz nach halb 11 hat Apple auf seiner Webseite verkündet, dass Tim Cook den Chefposten im Unternehmen am 1. September 2026 an John Ternus übergeben wird. Damit endet nach 15 Jahren eine Ära. Tim Cook wechselte 1998 von IBM zu Apple und übernahm das Amt als Chief Executive Officer 2011 von Steve Jobs, der noch im gleichen Jahr an seiner schweren Krankheit verstarb.

Noch bevor Tim Cook am 1. November seinen 66. Geburtstag feiern wird, schaltet er einen Gang zurück. Im Laufe der nächsten Wochen und Monate wird er seinen Nachfolger John Ternus einarbeiten und danach den Posten als Vorstandsvorsitzender von Apple übernehmen. Er bleibt dem Unternehmen also in beratender Figur treu.

Zu seinem Abschied hat Tim Cook auf der Apple-Webseite einen Brief an die Apple-Community veröffentlicht, den wir euch in übersetzter Form natürlich nicht vorenthalten wollen.

Der öffentliche Brief von Tim Cook an die Apple Community

An die Apple-Community:

Seit 15 Jahren beginne ich fast jeden Morgen auf dieselbe Weise. Ich öffne meine E-Mails und lese die Nachrichten, die ich am Vortag von Apple-Nutzern aus aller Welt erhalten habe.

Ihr teilt kleine Ausschnitte aus eurem Leben mit mir und erzählt mir Dinge, von denen ihr wollt, dass ich sie erfahre – darüber, wie Apple euch berührt hat. Über den Moment, als eure Mutter durch ihre Apple Watch gerettet wurde. Über das perfekte Selfie, das ihr auf dem Gipfel eines Berges aufgenommen habt, der unüberwindbar schien. Ihr dankt mir dafür, wie der Mac eure Arbeitsmöglichkeiten verändert hat, und manchmal macht ihr mir das Leben schwer, weil etwas, das euch wichtig ist, nicht so funktioniert, wie es sollte.

In jeder einzelnen dieser E-Mails spüre ich das schlagende Herz unserer gemeinsamen Menschlichkeit. Ich spüre eine immer tiefer werdende Verpflichtung, noch härter zu arbeiten und noch weiter zu gehen. Vor allem aber empfinde ich eine Dankbarkeit, die ich nicht in Worte fassen kann – dafür, dass ich irgendwie die Person am anderen Ende dieser E-Mails sein durfte, die Leiterin eines Unternehmens, das die Fantasie beflügelt und das Leben auf so tiefgreifende Weise bereichert, dass es sich jeder Beschreibung entzieht. Was für eine Ehre und ein Privileg das gewesen ist.

Heute haben wir bekannt gegeben, dass ich den nächsten Schritt auf meinem Weg bei Apple gehe. In den kommenden Monaten werde ich in eine neue Rolle wechseln, im September den Posten des CEO abgeben und Apples Executive Chairman werden. Eine neue Person wird in den Job einsteigen, von dem ich in meinem Herzen weiß, dass er der beste Job der Welt ist. Dieser Leiter ist John Ternus, ein brillanter Ingenieur und Denker, der die letzten 25 Jahre damit verbracht hat, die Apple-Produkte zu entwickeln, die unsere Nutzer so sehr lieben – besessen von jedem Detail, fokussiert auf jede mögliche Art und Weise, wie wir etwas besser, mutiger, schöner und bedeutungsvoller machen können. Er ist die perfekte Person für diesen Job.

John liegt sehr viel daran, wer wir bei Apple sind, was wir bei Apple tun und wen wir bei Apple erreichen, und er hat das Herz und den Charakter, mit außergewöhnlicher Integrität zu führen. Ich bin so stolz darauf, ihn als Apples nächsten CEO vorstellen zu dürfen. Dieses Unternehmen wird unter seiner Führung unglaubliche Höhen erreichen, und ihr werdet seinen Einfluss in jedem Moment der Freude und jeder Entdeckung spüren, die aus den kommenden Produkten und Dienstleistungen hervorgehen. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr ihn so kennenlernt, wie ich ihn kenne.

Das ist kein Abschied. Aber in diesem Moment des Übergangs wollte ich die Gelegenheit nutzen, um Danke zu sagen. Diesmal nicht im Namen des Unternehmens, obwohl es eine Quelle der Dankbarkeit für euch gibt, die innerhalb unserer Mauern überfließt. Sondern einfach nur in meinem Namen. Tim. Ein Mensch, der in einer anderen Zeit an einem ländlichen Ort aufgewachsen ist und für diese magischen Momente CEO des großartigsten Unternehmens der Welt sein durfte. Danke für das Vertrauen und die Freundlichkeit, die ihr mir entgegengebracht habt. Danke, dass ihr mich auf der Straße und in unseren Filialen begrüßt habt. Danke, dass ihr mit mir gejubelt habt, als wir ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung vorgestellt haben. Vor allem danke ich euch dafür, dass ihr an mich geglaubt habt, das Unternehmen zu leiten, das euch schon immer in den Mittelpunkt unserer Arbeit gestellt hat. Jeden Tag stehen wir auf und überlegen, was wir tun können, um euer Leben ein bisschen besser zu machen. Und jeden Tag habt ihr mein Leben zum besten gemacht, das ich mir nur wünschen konnte.

Danke. Tim Cook.