Apple veröffentlicht iOS 26.4.2: FBI-Sicherheitslücke wurde geschlossen

Gestern Abend haben wir es leider nicht mehr geschafft, dafür legen wir heute Morgen direkt damit los: Apple hat gestern ein Software-Update für iPhone und iPad verteilt. Nach dem relativ großen Update auf iOS 26.4 und dem ersten kleinen Patch folgen nun iOS 26.4.2 für das iPhone und iPadOS 26.4.2 für das iPad.

„Dieses Update enthält Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates für dein iPhone“, heißt es natürlich einmal mehr. Auf der Apple-Webseite gibt es zumindest ein paar mehr Details, was sich rund um die Sicherheit des Geräts getan hat.

So konnte es in der Vergangenheit vorkommen, dass gelöschte Mitteilungen nicht komplett vom Gerät gelöscht wurden, sondern noch ausgelesen werden konnten. Konkret ging es dabei wohl um ein Problem mit dem Messenger Signal, wie die Kollegen von MacRumors beschreiben:

Apple wurde auf die Sicherheitslücke aufmerksam, nachdem kürzlich in einer Gerichtsverhandlung bekannt wurde, dass das FBI auf die interne Benachrichtigungsdatenbank eines in einem Fall betroffenen iPhones zugreifen konnte, wodurch die Strafverfolgungsbehörden Zugriff auf Nachrichtenvorschauen erhielten. Der Angeklagte in dem Fall hatte die Signal-App gelöscht und die Signal-Nachrichten so eingestellt, dass sie verschwinden, aber das iPhone behielt die Nachrichten lange genug in seiner Datenbank, damit das FBI darauf zugreifen konnte.

Prinzipiell ist es vorstellbar, dass auch andere Apps, die Mitteilungen als Vorschau auf dem Sperrbildschirm anzeigen, ebenfalls von dieser Sicherheitslücke betroffen waren.

Diese kleine Lücke im System behebt Apple übrigens nicht nur mit iOS 26.4.2 und iPadOS 26.4.2, sondern auch mit iOS 18.7.8 und iPadOS 18.7.8. Solltet ihr also noch nicht mit dem neuesten System unterwegs sein oder euer iPhone oder iPad etwas älter sein, solltet ihr ebenfalls in die Systemaktualisierung schauen.