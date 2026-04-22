Threema: Messenger integriert Liquid Glass-Design und moderneres UI

Der weltweit meistverkaufte und sichere Messenger Threema (App Store-Link) hat ein Update auf Version 7.1 veröffentlicht. Mit der Aktualisierung unterstützt Threema nun erstmals Apples mit iOS 26 eingeführte Liquid Glass-Design.

Wer sein iPhone auf iOS 26 aktualisiert hat, wird die neue Designsprache bemerkt haben: Liquid Glass. Transparente Flächen, weiche Übergänge und ein insgesamt leichterer Look prägen seither das Systembild. Mit der nun veröffentlichten Version 7.1 hält diese Optik auch in Threema für iOS Einzug.

Ebenso optisch überarbeitet wurden der Kontakte-Reiter, Threema Safe sowie die Oberfläche, um Nachrichten weiterzuleiten. Die Logik der Navigation wurde optimiert und zugleich das Design der iPad-Version des Messengers verbessert.

Neuerungen beim Chat-Export und bei Emoji-Reaktionen

Darüber hinaus gibt es einige funktionale Neuerungen: Wer möchte, kann nun alle Chats auf einmal exportieren. Dazu navigiert man in den Einstellungen zu „Speichermanagement > Alle Chats verwalten“, und wählt dort „Chat-Export“. Einzelne Chats können nach wie vor über die Detailansicht eines Chats exportieren.

Ebenfalls neu ist, dass beim Weiterleiten von Medien die ursprüngliche Bildunterschrift übernommen werden kann. Ab iOS 26.5 stehen darüber hinaus für Emoji-Reaktionen in Chats auch neue Emojis zur Verfügung.

Threema lässt sich weiterhin zum einmaligen Kaufpreis von 7,99 Euro im deutschen App Store herunterladen und benötigt zur Installation neben rund 112 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 17.0 oder neuer auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache bereit. Weitere Informationen zum sicheren Messenger gibt es auch auf der offiziellen Website des Entwicklerteams aus der Schweiz. Zu Beginn dieses Jahres wurde zudem mitgeteilt, dass Threema an einen deutschen Investor verkauft werden soll: Alle Infos dazu findet ihr in unserem Artikel.