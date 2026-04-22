Zendure präsentiert SolarFlow Mix-Serie: Modulare Energielösung für Haushalte

Das Unternehmen für Energieprodukte, Zendure, hat mit der SolarFlow Mix-Serie eine neue Generation modularer Energiespeicher auf den deutschen Markt gebracht. Die Produktpalette umfasst die drei Modelle SolarFlow 4000 Mix Pro, 4000 Mix AC+ und 3000 Mix AC+ und richtet sich an Haushalte verschiedener Größenordnungen. Ziel der Serie ist es, durch die Kombination von Solarenergie, Speichertechnologie und intelligentem Energiemanagement den Eigenverbrauch zu optimieren und die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz zu reduzieren. Je nach Modell und Verbrauchssituation verspricht der Hersteller Einsparungen von bis zu 91 Prozent bei den Stromkosten.

Die SolarFlow Mix-Serie reagiert auf aktuelle Herausforderungen wie steigende Energiepreise und veränderte regulatorische Rahmenbedingungen in Deutschland. Mit Initiativen wie dem Solarpaket I und II sowie Anpassungen im Energierecht gewinnen dezentrale Energielösungen an Bedeutung. Zendure setzt dabei auf ein flexibles System, das sich von der Balkon-Photovoltaik bis hin zu komplexen Anlagen in Einfamilienhäusern an individuelle Bedürfnisse anpassen lässt. Im Mittelpunkt steht laut Hersteller nicht nur die technische Innovation, sondern vor allem der konkrete finanzielle Nutzen für die Haushalte.

Für größere Haushalte oder anspruchsvolle Installationen mit hohem Energiebedarf bietet der SolarFlow 4000 Mix Pro eine leistungsstarke Lösung. Das System unterstützt bis zu 13 kW PV-Eingangsleistung und ist besonders für Kombinationen aus Balkon- und Dach-Photovoltaik geeignet. Mit einer skalierbaren Batteriekapazität von 8 kWh bis 50 kWh und einer bidirektionalen AC-Leistung von 4 kW ermöglicht es eine Reduzierung der Stromkosten um bis zu 91 Prozent: Bei einem Jahresverbrauch von 7.000 kWh entspricht dies einer Ersparnis von etwa 2.560 Euro.

Haushalte, die neu in die Solar-Speicher-Technologie einsteigen oder bestehende Anlagen erweitern möchten, finden im SolarFlow 4000 Mix AC+ eine passende Lösung. Das Modell verfügt über einen 5 kW AC-Eingang und ist mit gängigen Wechselrichtern kompatibel. Mit einer flexiblen Batteriekapazität von 8 kWh bis 50 kWh eignet es sich besonders für Drei-Personen-Haushalte mit einem Jahresverbrauch von rund 5.000 kWh. Hier sind Einsparungen von bis zu 88 Prozent möglich, was etwa 1.760 Euro pro Jahr entspricht.

SolarFlow 3000 Mix AC+ für kleine Haushalte

Kompakt und vielseitig präsentiert sich der SolarFlow 3000 Mix AC+, der sich an kleinere Haushalte oder Nutzer bzw. Nutzerinnen mit flexiblem Bedarf richtet. Mit einer Batteriekapazität von 8 kWh und einer Dauerleistung von 3.000 Watt eignet er sich nicht nur für den klassischen Hausgebrauch, sondern auch für mobile Anwendungen wie Reisen oder als Notstromlösung. Bei einem Jahresverbrauch von 3.000 kWh können User ihre Stromkosten um etwa 88 Prozent senken, das entspricht einer Ersparnis von rund 1.056 Euro jährlich.

Technisch macht die SolarFlow Mix Serie durch eine lokale Steuerung ohne verpflichtende Cloud-Anbindung, was Datenschutz und Langlebigkeit garantiert, auf sich aufmerksam. Die Systeme sind für bis zu 10.000 Ladezyklen und eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren ausgelegt. Dank Schutzklasse IP65 und einem robusten Vollmetallgehäuse arbeiten sie darüber hinaus zuverlässig in einem Temperaturbereich von −20 °C bis +55 °C. Zudem punkten sie mit einer geräuscharmen Betriebsweise von nur 25 dB.

Die SolarFlow Mix Serie ist ab sofort über die Zendure-Website und autorisierte Vertriebspartner erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 2.399 Euro für das Topmodell 4000 Mix Pro, 1.999 Euro für den 4000 Mix AC+ und 1.699 Euro für den 3000 Mix AC+.