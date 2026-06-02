Withings BodyFit: Smarte Waage analysiert den Körper in 10 Sekunden

Withings, der Gesundheitsexperte aus Frankreich, bringt mit der brandneuen Withings BodyFit eine erschwingliche Körperanalysewaage auf den Markt. Innerhalb von nur 10 Sekunden gibt die Waage Aufschluss über die Zusammensetzung des Körpergewichts. Dabei orientiert sich die Methode am DEXA-Scan, der bislang eher aus Arztpraxen oder Diagnostikzentren bekannt ist.

Detaillierte Körperanalyse in nur zehn Sekunden

Die mit einem ausziehbaren Griff ausgestattete BodyFit ermöglicht einen umfassenden 6-Zonen-Körperscan in nur 10 Sekunden. Ohne einen externen DEXA-Termin in einer Praxis liefert die Waage physiologische Einblicke, die sonst vor allem klinischen Messungen vorbehalten waren. Dabei setzt Withings auf die sogenannte bioelektrische Impedanzspektroskopie (BIS), die ähnlich präzise wie das DEXA-Verfahren arbeiten soll.

Die grafische Darstellung zeigt sofort, wie sich Gewicht, Muskel- und Fettmasse im Körper verteilen. So wird sichtbar, ob Muskelmasse erhalten bleibt, viszerales Fett reduziert wird und sich der Körper in Richtung einer stärkeren, gesünderen Zusammensetzung entwickelt.

Withings-App erstellt Statistiken und Grafiken

Besonders interessant ist dabei die Darstellung der Körperzusammensetzung. Die dazugehörige App visualisiert die Verteilung von Muskel- und Fettmasse über mehrere Körperbereiche hinweg und zeigt Veränderungen über Wochen und Monate an. Dadurch lässt sich beispielsweise erkennen, ob ein Trainingsprogramm tatsächlich Muskelwachstum fördert, ob eine Diät überwiegend Fett abbaut oder ob ungewollt Muskelmasse verloren geht.

Die App dokumentiert die Entwicklung der Körperwerte automatisch und liefert individuelle Empfehlungen auf Basis der gemessenen Daten. Laut Hersteller wird außerdem eine automatische Einschätzung der Kalorienbilanz vorgenommen, sodass ein manuelles Ernährungstagebuch nicht zwingend erforderlich ist.

Zusätzlich wird die Muskel- und Fettverteilung in einer detaillierten Matrix ausgewertet. Je nach Körperzusammensetzung ordnet die App Anwender und Anwenderinnen Kategorien wie „Athletic“, „Strong“ oder „Powerhouse“ zu und soll dadurch Fortschritte leichter nachvollziehbar machen.

Zum Marktstart gibt es außerdem einen einmonatigen Zugang zum Premium-Dienst Withings+, der zusätzliche Analysen sowie einen KI-gestützten Gesundheitsassistenten umfasst.

Withings BodyFit startet am 1. Juli für 249,95 Euro

Die Withings BodyFit wird ab dem 1. Juli 2026 in Europa erhältlich sein und kostet 249,95 Euro.