WWDC 2026: Wallpaper, Playlist, Livestream und mehr

Die Vorfreude steigt, denn am 8. Juni gewährt Apple erstmals einen offiziellen Einblick in iOS 27 und Co. Die neue iPhone-Software steht besonders im Fokus, denn Apple muss endlich in Sachen Künstlicher Intelligenz abliefern. Bevor das große Event startet, hat Apple bereits Vorbereitungen getroffen. Unter anderem gibt es passende Wallpaper für iPhone, iPad und Mac.

WWDC 2026 Wallpaper herunterladen

Ihr wollt euch bestmöglich auf die kommende WWDC einstimmen oder seid sogar vor Ort? Dann könnt ihr eure Geräte schmücken, indem ihr euch die kostenlosen WWDC-Wallpaper von der Apple-Webseite herunterladet. Das Hintergrundbild zeigt einen Teil des Apple-Logos, so wie man es auch auf der Ankündigung gesehen hat. Klickt euch gerne auf die „Glow all out“-Webseite, um die Wallpaper gratis herunterzuladen.

Apple Music hat die passende WWDC-Playlist

Die „WWDC26 Hello“-Playlist auf Apple Music liefert die passende Untermalung. Zudem soll die Playlist während der Entwicklerkonferenz kontinuierlich aktualisiert werden.

„Get ready“-Video

Darüber hinaus hat Apple ein neues Video für Entwickler und Entwicklerinnen bereitgestellt, das den Titel „Get ready“ trägt. Das Video enthält Tipps, wie man das Beste aus der WWDC herausholen kann.

WWDC 2026 Livestream auf YouTube

Apple überträgt die Auftakt-Keynote der WWDC live: entweder direkt über Apples Webseite oder über YouTube. Der entsprechende Livestream auf YouTube ist bereits vorbereitet, sodass ihr euch eine Erinnerung setzen könnt. Pünktlich zum Start gibt es dann eine Benachrichtigung.

Was stellt Apple noch vor?

Neben iOS 27 zeigt Apple auch erstmals Eindrücke und Funktionen von iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 und visionOS 27. Die Keynote startet dabei um 19 Uhr deutscher Zeit und wir werden euch wie gewohnt einen Live-Ticker sowie eine ausführliche Berichterstattung rund um die WWDC 2026 bereitstellen.