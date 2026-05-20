Nintendo bringt Pictonico auf den Markt: Neues Spiel verwandelt Fotos in Minispiele

Nintendo hat ein neues iOS-Spiel namens Pictonico angekündigt, das Ende Mai 2026, voraussichtlich zwischen dem 28. und 30. Mai, auch im deutschen App Store für iPhones und iPads erscheinen wird. Das Spiel nutzt eine ungewöhnliche Mechanik: Es integriert Fotos der Spieler und Spielerinnen in kurze, interaktive Minispiele, ähnlich denen der WarioWare-Reihe.

Die App greift auf Fotos aus der Gerätebibliothek oder auf neu aufgenommene Bilder zu, die direkt in der Spieloberfläche erstellt werden. Diese Fotos werden dann in verschiedene Spielszenarien eingebettet, etwa als Charakter, der Mais isst oder als Mumie, die sich befreien muss. Nintendo betont, dass alle Fotos lokal auf dem Gerät bleiben und nicht an externe Server gesendet werden.

Insgesamt 80 Minispiele mit zwei In-App-Käufen

Pictonico bietet insgesamt 80 Minispiele, die in drei Schwierigkeitsstufen – Normal, High-Speed und Danger Zone – gespielt werden können. Mit jedem Fortschritt steigt der Schwierigkeitsgrad. Entwickelt wurde das Spiel in Zusammenarbeit mit Intelligent Systems, dem Studio hinter der WarioWare-Serie.

Das Spiel folgt einem Free-to-Play-Modell: Drei Minispiele sind kostenlos verfügbar. Der erste Spielumfang, betitelt mit „Set 1“, kann für 7,99 Euro freigeschaltet werden, während „Set 2“ für 5,99 Euro erhältlich sein wird.

Pictonico kann bereits im App Store vorbestellt werden (App Store-Link) und richtet sich an Spieler und Spielerinnen, die eine kreative und persönliche Spielerfahrung suchen. Ein abschließendes kleines YouTube-Video zeigt euch die Neuerscheinung nochmals in bewegten Bildern.