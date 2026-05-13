Exklusives Bluey-Crossover: Apple Arcade bringt beliebte Serienfiguren in fünf Spiele

Ab dem 21. Mai 2026 startet auf Apple Arcade ein zeitlich begrenztes Crossover-Event mit den Figuren der preisgekrönten Zeichentrickserie Bluey. Die Charaktere der Serie werden in fünf beliebten Spielen als exklusive Updates integriert: Crossy Road Castle, stitch., puffies., Suika Game+ und Disney Färbung Welt+. Das Event richtet sich besonders an Familien, die gemeinsam und ohne Werbung oder In-App-Käufe spielen können.

Marina Mello, Global Director of Gaming & Interactive bei BBC Studios, betont die Bedeutung des interaktiven Ausbaus der Marke Bluey: „Jedes Erlebnis soll die Verspieltheit und Kreativität der Serie widerspiegeln und Menschen jeden Alters zusammenbringen.“ Apple Arcade biete mit seinem Fokus auf Qualität und einem sicheren, familienfreundlichen Erlebnis die ideale Plattform für diese zeitlich begrenzten Inhalte.

Neue Inhalte in bestehenden Spielen

In Crossy Road Castle, entwickelt von Hipster Whale, können Spieler und Spielerinnen einen Hindernisparcours im Haus von Bluey und Bingo meistern. Der Koop-Modus für bis zu vier Personen ermöglicht es, gemeinsam Yogabällen und Gartenzwergen auszuweichen. Alle zwei Wochen kommen neue Charaktere hinzu, darunter auch geheime Figuren aus der Serie. Blueys Haus bleibt nach dem Freischalten dauerhaft im Spiel verfügbar.

In Suika Game+ (Aladdin X) können Gamer Früchte kombinieren, während sie von Bluey-Motiven begleitet werden. stitch. bietet ab dem 10. Juni Rätsel zu kultigen Bluey-Episoden, und in puffies. lässt sich eine eigene Stickersammlung zusammenstellen. Disney Färbung Welt+ lädt zum Gestalten von Bluey-Seiten ein. Die Events laufen bis zum 24. Juni für stitch., bis zum 8. Juli für puffies. und bis zum 21. Juli für die anderen drei Spiele.

Vier neue Spiele ab 4. Juni

Apple Arcade erweitert darüber hinaus das eigene Portfolio um vier neue Titel: Mini Football Legends (Miniclip), Mein Talking Tom 2+, Coffee Inc 2+ und FreeCell Solitaire: Card Game+. Mini Football Legends bietet passend zur anstehenden Weltmeisterschaft ein arcadeartiges Fußballerlebnis mit Teammanagement und lokalen Multiplayer-Matches.

Zusätzlich zu Mini Football Legends werden am 4. Juni drei weitere Spiele aus dem App Store in den Service aufgenommen: Mein Talking Tom 2+ (Outfit7) ermöglicht die Adoption und Aufzucht einer virtuellen Katze. Coffee Inc 2+ (Gameguru) fordert Spieler und Spielerinnen auf, ein globales Kaffeeimperium aufzubauen. FreeCell Solitaire: Card Game+ (MobilityWare) bietet klassische Kartenspielrunden ohne Unterbrechungen.

Apple Arcade setzt weiterhin auf ein werbefreies und sicheres Spielerlebnis für die ganze Familie. Der Abo-Spieledienst kann einen Monat lang kostenlos ausprobiert werden und kostet im Anschluss 6,99 Euro pro Monat. Inbegriffen in Apple Arcade sind mittlerweile über 200 Spiele, die ohne Werbung, In-App-Käufe, Abonnements oder weitere Einschränkungen auskommen.