Apple Developer-App erhält Liquid Glass-Design und neue WWDC-Sticker

Apple Developer-App erhält Liquid Glass-Design und neue WWDC-Sticker

Version 11.0 steht ab sofort zum Download bereit

MelKommentar schreiben zu Apple Developer-App erhält Liquid Glass-Design und neue WWDC-Sticker

Apple Developer App auf einem iPhone, das zwischen zwei schwarzen Steinen aufstellt ist

Apple hat die eigene Apple Developer-App (App Store-Link) mit einem frischen Design und exklusiven Inhalten für die anstehende Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026 aktualisiert. Das Update führt ein neues Liquid Glass-Design ein, das sowohl das App-Symbol als auch die Benutzeroberfläche modernisiert. Das überarbeitete Symbol zeigt nun einen Bleistift, einen Pinsel und ein Lineal, die gemeinsam die Form eines „A“ bilden.

Auch die App selbst wurde optisch aufgewertet: Eine durchscheinende Navigationsleiste mit einem Liquid Glass-Schieberegler und einer separaten Suchschaltfläche prägt das neue Erscheinungsbild. Damit setzt Apple auf eine konsistente Designsprache, die sich an den aktuellen Gestaltungsrichtlinien des Unternehmens orientiert.


Ein weiteres Highlight des Updates sind animierte Sticker*zum Thema WWDC 2026. Entwickler und Entwicklerinnen können diese in der iMessage-App nutzen. Die Kollektion umfasst unter anderem ein Design zum 50-jährigen Jubiläum von Apple, einen Totenkopf mit Apple-Augenklappe, ein Saftpäckchen, kalifornische Mohnblumen sowie holografische Sticker mit den Aufschriften „Hello“ und „WWDC 26“.

Erweiterte Filterfunktionen integriert

Zwölf neue Sticker in der Apple Developer App
Das Update auf Version 11.0 bringt auch einige neue Sticker zur Verwendung in iMessage mit.

Neben den visuellen Neuerungen bietet die App nun erweiterte Filterfunktionen. So kann man Inhalte nach „Noch nicht angesehen“, „Mit Lesezeichen versehen“ oder „Heruntergeladen“ sortieren sowie nach bevorzugten Themen filtern. Zudem wurde die Bildaufnahme während der Registrierung verbessert, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen. In den Release Notes bedankt sich Apple für das Nutzer-Feedback und fasst die wichtigsten Neuerungen zusammen:

„Vielen Dank für Ihr Feedback! Neu in dieser Version:
– Frisches Design mit Liquid Glass.
– Filterung der Liste nach ‚Noch nicht angesehen‘, ‚Mit Lesezeichen versehen‘ und ‚Heruntergeladen‘ sowie nach bevorzugten Themen.
– Verbesserte Zuverlässigkeit der Bildaufnahme während der Registrierung.
– Fehlerbehebungen und verschiedene weitere Verbesserungen.“

Die Apple Developer-App steht weiterhin kostenlos zum Download bereit. Im Vorfeld der WWDC 2026, deren Keynote am 8. Juni 2026 stattfindet, wird die App mit weiteren Informationen zu den Sessions und einer Option zum Streamen der Eröffnungsveranstaltung aktualisiert.

‎Apple Developer
‎Apple Developer
Download QR-Code
‎Apple Developer
Entwickler: Apple
Preis: Kostenlos+

Anzeige

Mel
Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

Weitere Apps mit Updates

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de