Instagram rudert beim Konzept seiner iPad-App zurück

Es hat ziemlich lange gedauert, bis Instagram im vergangenen Jahr endlich eine eigene iPad-App geliefert hat. Im vergangenen Herbst hat man sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: „Wenn du die App jetzt öffnest, landest du direkt bei Reels, sodass du die unterhaltsamen Inhalte, die du liebst, auf einem größeren Bildschirm genießen kannst“, hieß es damals in der Ankündigung zur neuen iPad-App (die ihr oben auf dem Titelbild auch noch einmal sehen könnt).

Nun macht Instagram eine Rolle rückwärts und hat laut Medienberichten mit dem Roll-Out einer überarbeiteten iPad-App begonnen. Laut 9to5Mac sollen Funktionen und Idee der App dabei deutlich mehr an der iPhone-Anwendung angelehnt sein.

Das sind die drei großen Änderungen in Instagram für das iPad

Das hat auf die iPad-App von Instagram gleich mehrere größere Auswirkungen. Anstatt nach dem Start direkt die Reels zu präsentieren, funktioniert die Startseite nun genau wie auf dem iPhone. Hier seht ihr ab sofort die Posts der Personen, denen ihr folgt, sowie einige vom Algorithmus ausgewählte Beiträge. Die Kurzvideos sind dagegen in einem eigenen Tab untergebracht. Der Tab „Following“ bzw. „Gefolgt“ verschwindet dagegen aus der iPad-Ansicht, schließlich entspricht er genau den Inhalten der Startseite.

Das Entertainment-Experiment, für das sich Instagram mit dem Start der iPad-Version im vergangenen September entschieden hat, wird jetzt also wieder verschwinden. Stattdessen bringt man das klassische Instagram-Gefühl, an das wir uns all die Jahre auf dem iPhone gewöhnt haben, endlich auch auf das iPad.

Was sagt ihr zu den Plänen von Instagram? Benutzt ihr die Social Media Plattform überhaupt auf dem iPad? Und folgt ihr schon unserem Instagram-Profil? Freddy liefert euch dort Woche für Woche neue Beiträge und vor allem ziemlich coole Kurzvideos. Schaut also gerne mal vorbei.