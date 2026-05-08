DJI Osmo Mobile 8P: Neuer Gimbal mit professionellem Framing und Tracking

DJI, vor allem bekannt für zivile Drohnen- und Kameratechnologie, hat gestern den Osmo Mobile 8P vorgestellt. Der neue Gimbal soll Smartphone-Aufnahmen durch präzises Framing und Tracking auf ein professionelles Niveau heben. Mit innovativen Funktionen wie Osmo FrameTap, ActiveTrack 8.0 und der Unterstützung von Apple DockKit richtet sich das Gerät an Content-Creator und Video-Fans, die Wert auf hochwertige Aufnahmen legen.

Ein Highlight des Osmo Mobile 8P ist der abnehmbare Osmo FrameTap. Dieser ermöglicht die Fernsteuerung von Selfies und Aufnahmen mit exakter Bildeinstellung. Die Fernbedienung verfügt über einen integrierten Bildschirm, der die Sicht des Smartphones oder des optionalen Multifunktionsmoduls 2 wiedergibt. Ein intuitiver Joystick erlaubt präzise Kontrolle über Gimbal-Bewegungen und Zoom. Zudem lässt sich die Helligkeit und Farbtemperatur des Fülllichts am Multifunktionsmodul 2 in acht Stufen anpassen. Dank eines magnetischen Designs ist das Modul einfach am Gimbal-Griff zu befestigen oder zu entfernen.

Der Osmo Mobile 8P bietet mehrere Optionen, um Motive im Bild zu halten. In Kombination mit dem DJI OM Multifunktionsmodul 2 kann der Gimbal nicht nur Personen und Tiere, sondern auch Objekte wie Autos oder Sehenswürdigkeiten präzise verfolgen. ActiveTrack 8.0 ermöglicht dabei eine agile Motivverfolgung, und das selbst in belebten Umgebungen wie Konzerten oder Sportevents. Alternativ können iPhone-Nutzer und -Nutzerinnen das native Tracking über die Kamera-App nutzen, da der Gimbal Apples DockKit unterstützt.

Stabilisierung und langlebiges Design

Der 3-Achsen-Gimbal des Osmo Mobile 8P nutzt die achte Generation der DJI-Stabilisierungstechnologie, um dynamische und ruhige Aufnahmen zu gewährleisten. Mit einem Gewicht von etwa 386 Gramm verfügt das Gerät über ein integriertes Stativ und einen 215 Millimeter langen Verlängerungsstab. Das überarbeitete Stativ bietet mehr Stabilität auf verschiedenen Oberflächen. Der Gimbal ist für eine Betriebsdauer von bis zu 10 Stunden ausgelegt und kann über den integrierten USB-C-Anschluss auch als Powerbank für das Smartphone dienen.

Die DJI Mimo-App erweitert die Möglichkeiten des Osmo Mobile 8P um kreative Funktionen. So ermöglicht der DynamicZoom-Modus filmreife Streck- und Staucheffekte. Der Slow-Shutter-Modus fängt Lichtspuren ein und eignet sich besonders für Nachtaufnahmen. Action Shot sorgt für flüssiges Framing bei schnellen Bewegungen, während der Breitbildmodus direkt im 2,35:1-Format aufnimmt und so eine professionelle Filmtextur ohne Nachbearbeitung bietet.

Dank der 360° Infinite Spin-Funktion des Gimbals sind gleichmäßige Panoramaaufnahmen aus jedem Winkel möglich. Kombiniert mit intelligentem Tracking bleibt das Motiv stets im Fokus. Durch das Neigen der Schwenkachse lassen sich auch Aufnahmen aus niedrigen Perspektiven realisieren, beispielsweise aus der Sicht eines Kindes oder Haustiers.

Preise und Verfügbarkeit

Der DJI Osmo Mobile 8P ist ab sofort über den offiziellen DJI-Store und autorisierte Handelspartner erhältlich. Der Versand beginnt noch am selben Tag. Es stehen drei Konfigurationen zur Auswahl: Die Standard Combo kostet 159 Euro und umfasst den Osmo Mobile 8P, eine magnetische Handyklemme, den Osmo FrameTap, zwei USB-C-Kabel (50 cm und 15 cm) sowie eine Aufbewahrungstasche. Die Advanced Tracking Combo ist für 189 Euro erhältlich, unter anderem auch schon bei Amazon, und enthält zusätzlich das DJI OM Multifunktionsmodul 2. Die Creator Combo schlägt mit 219 Euro zu Buche und bietet neben den Inhalten der Advanced Tracking Combo ein Mikrofon-Set mit Empfänger, Sender, Windschutz, Magnetclips und Ladekabel.