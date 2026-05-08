AirPods Pro mit KI-Kameras erreichen „fortgeschrittene Testphase“

Apple arbeitet weiterhin mit Hochdruck an einer völlig neuen Generation seiner Premium-Kopfhörer. Laut einem aktuellen Bericht von Bloomberg befinden sich die kommenden AirPods Pro mit integrierten Kameras bereits in einer „fortgeschrittenen Testphase“. Sowohl das Design als auch viele Funktionen sollen inzwischen weitgehend feststehen. Damit rückt der Start eines der ungewöhnlichsten Apple-Produkte der vergangenen Jahre deutlich näher.

Besonders spannend: Die neuen AirPods sollen nicht einfach nur Musik abspielen oder Telefonate ermöglichen. Stattdessen will Apple die kleinen Ohrhörer zu einer Art KI-Assistenten für den Alltag ausbauen. Möglich machen das winzige Kameras, die Informationen aus der Umgebung erfassen und an Siri weiterreichen.

Kameras für Siri statt für Fotos

Wer jetzt an klassische Kamerafunktionen denkt, liegt allerdings daneben. Die Sensoren in den AirPods sollen weder Fotos noch Videos aufnehmen können. Die Kameras dienen ausschließlich der künstlichen Intelligenz und der sogenannten „Visual Intelligence“.

Denkbar wären beispielsweise Informationen zu Produkten, Hinweisen im Straßenverkehr oder sogar Erinnerungen auf Basis der Umgebung. Gleichzeitig könnten die AirPods bei der Navigation helfen, indem sie die Umgebung analysieren und präzisere Turn-by-Turn-Anweisungen liefern.

Optisch soll Apple trotz der neuen Technik kaum Veränderungen planen. Zwar werden die Ohrhörer offenbar etwas längere Stiele erhalten, um Platz für die Kameratechnik zu schaffen, insgesamt sollen sie jedoch stark an die erwarteten AirPods Pro 3 erinnern.

iOS 27 soll „Visual Intelligence“ deutlich erweitern

Die neuen AirPods sind offenbar eng mit Apples nächster großer Software-Generation verbunden. So soll die Kamera-App in iOS 27 einen speziellen Siri-Modus erhalten, der die neuen KI-Funktionen tief integriert.

Dadurch könnten Nutzer beispielsweise Lebensmittelverpackungen scannen, um automatisch Kalorien oder Nährwertangaben auszulesen. Ebenso wären kontextbezogene Informationen denkbar, etwa zu Orten, Produkten oder Objekten im direkten Sichtfeld.

Neuer Name statt AirPods Pro 4?

Interessant ist außerdem die Frage nach der Positionierung innerhalb der Produktpalette. Laut Gerüchten soll Apple die neuen Ohrhörer möglicherweise gar nicht als „AirPods Pro 4“ vermarkten.

Stattdessen stehen alternative Namen wie „AirPods Ultra“ oder eine Variante wie „AirPods Pro 3 mit Kameras“ im Raum. Damit könnte Apple verdeutlichen, dass es sich weniger um ein klassisches Upgrade und vielmehr um eine komplett neue Gerätekategorie handelt.