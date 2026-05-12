Apple kauft color.io: 1-Mann-Entwickler arbeitet jetzt bei Apple

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Apple kleinere Unternehmen übernimmt, um das eigene Team mit Experten zu verstärken. Die Übernahme von color.io verlief nahezu unter dem Radar, doch laut Angaben der EU hat Apple das Ein-Mann-Unternehmen bereits im Januar übernommen.

Jonathan Ochmann, der Entwickler von color.io, hatte das Color-Grading-Tool nach zehn Jahren zum 31. Dezember 2025 eingestellt, da er zu einem großen Unternehmen wechselte. Damals war noch nicht klar, dass er zu Apple geht und dort sein Fachwissen einbringen wird. Es ist denkbar, dass die Funktionen von color.io künftig in Final Cut Pro oder Pixelmator Pro zum Einsatz kommen.

Die Funktionen von color.io

color.io war bekannt für ein benutzerfreundliches, aber leistungsstarkes Tool, mit dem sich Bildern filmähnliche Farben und Texturen hinzufügen ließen. Es nutzte eine eigene Farb-Engine sowie eigene Farbmodelle und verfügte über eine umfangreiche Bibliothek an Werkzeugen zur Farbbearbeitung. Ochmann hatte bereits vor der Entwicklung von Color.io die beliebten VisionColor-LUTs entworfen.

„Nachdem ich über zehn Jahre lang alles alleine geführt habe, bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich mich weiterentwickeln muss, was als Einzelkämpfer nicht möglich ist“, schrieb Ochmann damals. Jetzt ist klar: Der frühere Indie-Entwickler konnte mit seinem Tool überzeugen und ist fortan Teil des Teams von Apple.