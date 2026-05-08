Logitech: Neues Keyboard-Case für das iPad vorgestellt

Logitech hat ein neues Keyboard-Case für das iPad im Sortiment, das vor allem für den Schulgebrauch konzipiert wurde. Überzeugen soll das Case durch einen neuen USB-C-Anschluss, der das Laden des iPads auch bei gleichzeitiger Verwendung eines kabelgebundenen Headsets ermöglicht. Auch für den Apple Pencil gibt es nun eine weitere Aufbewahrungsmöglichkeit. Beziehen lässt es sich über den Vertrieb von Logitech, allerdings nur für Kunden aus dem Bildungswesen.

Das Rugged Combo 4C ist eine Weiterentwicklung des bereits verfügbaren Logitech Rigget Combo 4 Cases. Neu an dem Case ist, wie gesagt, der USB-C-Ladeanschluss. Wie auch in der 4er-Version gibt es das Case in zwei Varianten: Eine Version mit Multi-Touch-Trackpad und eine Version ohne Trackpad. Der integrierte USB-C-Anschluss ermöglicht es, das iPad aufzuladen, während gleichzeitig kabelgebunde Kopfhörer am USB-C-Anschluss des iPads angeschlossen sind. Zudem verfügt die Neuauflage des Cases nun auch über eine magnetische Befestigungsmöglichkeit für den Apple Pencil.

Das Case ist außerdem so konzipiert, dass das iPad vor Stürzen und Spritzwasser geschützt ist. So verfügt das Case über militärtauglichen Schutz gegen Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe. Zudem ist das Case schmutzabweisend. Die Tastatur ist mit einer strapazierfähigen Membran versiegelt, die vor Spritzwasser schützt und die Tasten kindersicher machen soll. Auch soll diese Membran für eine einfache Reinigung des Tastatur sorgen.

Keyboard-Case kann über den Vertrieb von Logitech bezogen werden

Das Logitech Rugged Combo 4C Case passt zum iPad (A16) und zum iPad der 10. Generation. Bestellen lässt es sich über den Logitech-Store für das Bildungswesen. Über die Webseite könnt ihr den Vertrieb kontaktieren, um ein Angebot für eure Schule anzufragen. Zum Verkaufspreis pro Stück macht Logitech keine Angaben.