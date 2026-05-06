Notepad++: Mac-App ist ein Nachbau und heißt jetzt anders

Notepad++ ist ein beliebter, quelloffener Text- und Code-Editor für Windows. Seit kurzer Zeit liegt für die Anwendung auch eine macOS-Version vor. Diese stammt, wie sich nun herausstellt, aber gar nicht aus der Feder des Notepad++-Entwicklers Don Ho. Wie der in einem Blogpost schreibt, ist das Logo der App ohne Hos Erlaubnis verwendet worden. Er stellt klar: Notepad++ hat nie eine offizielle macOS-App veröffentlicht.

In seinem Blogbeitrag schreibt Ho:

„Lasst mich ganz offen sprechen: Diese Website hat absolut nichts mit Notepad++ zu tun. Sie ist weder autorisiert noch wird sie vom Projekt unterstützt und steht in keinerlei Verbindung zu diesem.“

Auch dass der Entwickler der macOS-App offenbar Hos Namen und Biografie auf seiner Webseite einbindet, stößt Ho verständlicherweise auf. „Das ist irreführend, unangemessen und, offen gesagt, respektlos gegenüber dem Projekt und seinen Nutzern“, schreibt Ho.

Andrey Letov ist jener Entwickler, der die macOS-App von Notepad++ entwickelt hat. Nach dem Angriff von Ho versprach er, die Mac-App und die dazugehörige Webseite neu zu gestalten. Er schrieb:

„In Absprache mit Don Ho, dem Schöpfer des ursprünglichen Notepad++, werde ich das Branding der macOS-Version weiterentwickeln, damit sie eigenständig auftritt und gleichzeitig ihre Herkunft würdigt. Diese Neuerungen, darunter ein neues Logo, ein überarbeiteter Name und wahrscheinlich eine neue Domain, werden in den kommenden Tagen mit Version 1.0.6 veröffentlicht. Die Kontinuität für bestehende Nutzer hat oberste Priorität, und ich werde den Übergang so reibungslos wie möglich gestalten.“

Inzwischen sind die Änderungen erfolgt: Die macOS-App heißt nun Nextpad++ und hat einen kleinen Frosch als App-Icon.

Eine macOS-Version der App ist schon lange von Nutzern angefragt worden. Don Ho jedenfalls wird diese aber wohl so schnell nicht liefern. Dennoch gibt er in einem weiteren Blogpost an, dass er froh darüber sei, wenn nun auch macOS-Nutzer von der Notepad++-Code-Basis profitieren können.