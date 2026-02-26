Crimson Desert: AAA-Game feiert Debüt auf dem Mac

Das AAA-Action-Rollenspiel Crimson Desert erscheint am 19. März für macOS (App-Store-Link). Vorbestellbar ist der Titel bereits jetzt. Im Mittelpunkt des Open-World-Spiels steht Kliff, ein ehemaliges Mitglied der Graumähnenbande, der nach dem Verlust seiner Kameraden durch einen Angriff der Schwarzbären Rache schwört und gleichzeitig versucht, die zerfallene Bande wieder aufzubauen.

Die Welt von Crimson Desert ist als durchgehende Open World konzipiert, die ohne Ladezeiten erkundet werden kann. Spieler bewegen sich dabei durch eine Landschaft, die von politischen Machtkämpfen, persönlichen Tragödien und unerwarteten Begegnungen geprägt ist. Jede Entscheidung und Interaktion kann das Schicksal der Figur beeinflussen.

Mit Blick auf Kämpfe können Spieler zwischen verschiedenen Waffen wie Schwertern, Speeren und Bögen wählen und diese mit individuellen Fähigkeiten kombinieren. Vorgegebenen Lösungen für Kämpfe; gibt es dabei nicht; stattdessen müsst ihr Taktiken je nach Gegner und Situation anpassen.

Launch von Crimson Desert bereits letzten Sommer angekündigt

Apple hatte den Launch von Crimson Desert für macOS bereits letzten Sommer angekündigt. Dabei betonte Apple wie das Spiel „leistungsstarke Softwaretechnologien wie MetalFX Upscaling“ verwenden würde, „um die Leistung zu beschleunigen und eine hohe Bildqualität zu erzielen, sowie die Vorteile der M3- und M4-Chipfamilie mit Raytracing für ein atemberaubendes Erlebnis“ zu nutzen.

Das AAA-Game kann bereits jetzt im App Store vorbestellt werden. Preislich liegt es bei stolzen 69,99 Euro. Für ein AAA-Game ist das aber natürlich ein Standard-Preis. Eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden. Zum Spielen braucht ihr macOS 15 oder neuer und einen Mac mit M1-Chip. Außerdem braucht ihr 167,95 GB (!) Speicherplatz, um das Spiel herunterladen zu können.