Ubisoft veröffentlicht „Rainbow Six Mobile“ für iPhone & iPad

Wie angekündigt, hat Ubisoft den neuen Taktik-Shooter „Rainbow Six Mobile“ (App Store-Link) offiziell für iPhone und iPad veröffentlicht. Der Free-to-Play-Titel erfordert einen 3 GB großen Download sowie eine ständige Internetverbindung. In-App-Käufe für digitale Güter und diverse Premium-Pässe stehen hier selbstverständlich zum Kauf bereit.

Das bietet „Rainbow Six Mobile“

Rainbow Six Mobile wurde speziell für Smartphones von Ubisoft Mobile entwickelt, wobei der Fokus klar auf taktischen 5-gegen-5-Matches liegt. Dabei setzt das Spiel konsequent auf Teamarbeit, weil Angreifer und Verteidiger unterschiedliche Strategien verfolgen und sich ständig an neue Situationen anpassen müssen.

Während das angreifende Team zunächst Beobachtungsdrohnen nutzt, um wichtige Informationen zu sammeln, durchbrechen Spieler anschließend gezielt Wände, Böden oder Decken, sodass neue Zugänge entstehen. Gleichzeitig verbarrikadiert das verteidigende Team strategische Punkte, während Kameras und Fallen eingesetzt werden, um Gegner frühzeitig aufzuspüren und Positionen zu sichern. Dadurch entsteht ein dynamisches Gameplay, das Strategie und schnelle Entscheidungen verbindet, weshalb intensive Nahkämpfe nahezu unvermeidbar sind. Zudem wechseln die Teams regelmäßig ihre Rollen, wodurch jede Runde neue taktische Möglichkeiten eröffnet und der Spielfluss dauerhaft spannend bleibt.

Exklusive Inhalte und bekannte Operator

Darüber hinaus erweitert Ubisoft das Spielerlebnis durch zusätzliche Modi sowie eine große Auswahl an Inhalten, sodass langfristige Motivation entstehen soll. Spieler können aus mehr als 20 Operatoren wählen, darunter bekannte Figuren wie Ash, Mute oder Dokkaebi, die jeweils eigene Fähigkeiten besitzen und dadurch unterschiedliche Spielstile ermöglichen.

Auch bei den Karten setzt Rainbow Six Mobile auf Vielfalt, denn neben bekannten Klassikern wie Bank, Grenze, Clubhaus, Oregon und Villa stehen zusätzlich zwei exklusive Maps bereit. Die Karten Restaurant und Gipfel sind speziell für mobile Geräte entwickelt, weshalb sie kürzere Matches und flüssigere Abläufe unterstützen.

Einfacher Einstieg, flexible Spielmodi

Damit neue Spieler schneller zurechtkommen, führt ein ausführliches Onboarding-Tutorial Schritt für Schritt in die wichtigsten Mechaniken ein, während gleichzeitig die taktischen Grundlagen verständlich erklärt werden. Anschließend können Spieler frei entscheiden, ob sie private Matches starten, Ranglistenspiele bestreiten oder schnelle Partien absolvieren möchten.

Allerdings bleibt abzuwarten, wie stark sich die zahlreichen In-App-Käufe langfristig auf das Balancing auswirken werden, obwohl Ubisoft das Spielerlebnis weiterhin fair gestalten möchte.